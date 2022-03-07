Trong lúc nhậu, anh D. bất ngờ nhảy xuống hồ cá, định bơi qua bờ bên kia hồ. Tuy nhiên, khi đang bơi còn khoảng 5m đến bờ thì anh D. bị đuối sức.

Theo VOV đưa tin, tối 6/3, Công an H. Đồng Phú (Bình Phước) phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ cái chết của anh M.Q.D (24 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước). Được biết, anh D. tử vong do bị đuối nước tại một hồ cá của người dân ở ấp Tân Hà, xã Tân Tiến (H. Đồng Phú).

Hiện trường nam thanh niên tử vong - Ảnh: VOV

Theo báo Thanh Niên thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, anh D. đến nhà một người bạn tên Thọ tại ấp Tân Hà, xã Tân Tiến chơi. Tại đây, 2 người tổ chức buổi nhậu ở sát hồ nuôi cá của 1 người dân. Sau đó, trong lúc nhậu, anh D. bất ngờ nhảy xuống hồ cá, định bơi qua bờ bên kia hồ với chiều rộng khoảng 60m. Tuy nhiên, khi đang bơi còn khoảng 5m đến bờ thì anh D. bị đuối sức nên chìm xuống hồ sâu.

Thấy bạn chìm xuống hồ, anh Thọ hoảng loạn, đứng trên bờ kêu gọi người dân ra hỗ trợ, cứu bạn. Tuy nhiên, khi mọi người đưa được anh D. lên bờ thì anh này đã tử vong.

Hiện vụ việc tử vong này đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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