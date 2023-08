Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Xe đầu kéo và xe khách đang di chuyển ở 2 chiều ngược nhau thì bất ngờ va chạm mạnh khiến tài xế xe khách tử vong.

Theo Người Lao Động, trưa ngày 6/3, một lãnh đạo UBND huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 21 giờ tối 5/3, trên quốc lộ 2 đoạn xã Yên Lâm (huyện Hàm Yên). Thời điểm này, xe đầu kéo kéo theo rơ moóc do tài xế Hồ Xuân C. (35 tuổi, ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển đã bất ngờ va chạm mạnh với xe khách do tài xế Nguyễn Ngọc T. (36 tuổi, ở xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, Hải Dương) điều khiển chạy chiều ngược lại.

Tại hiện trường, cả hai xe hư hỏng nặng phần đầu. Đáng chú ý trong đoạn clip do người dân quay lại, lái xe đầu kéo có biểu hiện không tỉnh táo. Lái xe đầu kéo luôn miệng nói: "Anh em cho em ăn chơi như thế nào đến giờ em không biết gì. Em không biết mình là ai nữa".

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Tuổi Trẻ, một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trời đang mưa nhỏ, mặt đường trơn trượt. Trong khi đó, lái xe đầu kéo chạy với tốc độ khá nhanh, có biểu hiện không tỉnh táo và lấn sang làn đường của xe khách.

"Qua báo cáo nhanh từ cơ quan công an, vụ tai nạn làm tài xế xe khách tử vong và 1 người bị thương. Bước đầu chưa phát hiện tài xế xe đầu kéo có sử dụng chất kích thích, ma túy" - ông Đỗ Văn Hòa - phó chủ tịch UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang chia sẻ với Tuổi Trẻ.

Vụ tai nạn cũng đã khiến giao thông trên quốc lộ 2 ùn tắc kéo dài cả hai hướng trong hơn 2 giờ. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để phân luồng. Công an huyện Hàm Yên đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Bàng hoàng phát hiện người đàn ông sống một mình tử vong bên mâm cơm Người đàn ông sống một mình được phát hiện tử vong với tư thế nằm trên ghế, cạnh mâm cơm ăn dở.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-va-cham-lam-mot-nguoi-tu-vong-tai-xe-xe-dau-keo-lien-tuc-noi-dieu-la-453913.html