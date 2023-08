Theo báo Giao Thông, mới đây, ngày 4/3, Công an huyện An Lão, TP Hải Phòng thông tin, Công an xã An Tiến đang hoàn thiện hồ sơ và làm việc với các bên liên quan để xử lý vụ việc cụ bà 83 tuổi đang là F0 cách ly tại nhà bị đánh trọng thương phải nhập viện.

Theo đó, cơ quan công an đã xác định người đánh cụ bà F0 83 tuổi vì bị nhắc nhở khi hát karaoke quá to là Nguyễn Văn Đạt (41 tuổi, trú tại thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An Lão, TP Hải Phòng).