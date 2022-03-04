Theo đó, cơ quan công an đã xác định người đánh cụ bà F0 83 tuổi vì bị nhắc nhở khi hát karaoke quá to là Nguyễn Văn Đạt (41 tuổi, trú tại thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An Lão, TP Hải Phòng).

Theo báo Giao Thông, mới đây, ngày 4/3, Công an huyện An Lão, TP Hải Phòng thông tin, Công an xã An Tiến đang hoàn thiện hồ sơ và làm việc với các bên liên quan để xử lý vụ việc cụ bà 83 tuổi đang là F0 cách ly tại nhà bị đánh trọng thương phải nhập viện.

Do nhà ở sát xưởng nội thất và đang mắc Covid-19 nên bà Nguyễn Thị H. (83 tuổi) cùng chồng đã có ý kiến, nhắc nhở Đạt. Thay vì bật nhỏ tiếng karaoke, Đạt lại bực tức chửi bới vợ chồng bà H.

Cụ thể, vào tối ngày 2/3, Nguyễn Văn Đạt tổ chức liên hoan tại xưởng làm nội thất có địa chỉ ở thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An Lão (Hải Phòng). Trong quá trình liên hoan, Đạt cùng những người có mặt đã hát karaoke với âm lượng lớn.

Chị Ngô Thị H (con gái bà H.) cho biết, sau khi chửi bới, Đạt chạy sang nhà bà Nguyễn Thị H. dùng chân đạp tung cổng rồi xông vào nhà hành hung 2 mẹ con bà H.

Trước đó, theo Dân Trí, nạn nhân trong vụ việc là chị Ngô Thị H. (40 tuổi) cùng mẹ là Nguyễn Thị H. (83 tuổi, trú thôn An Hội). Người ra tay hành hung là người đàn ông hơn 40 tuổi trú cùng thôn

Theo đó, chị H. phản ánh, mẹ chị và bố chị đều đang bị mắc Covid-19. Cả hai đang điều trị tại nhà, thường xuyên mất ngủ. Đến khoảng 21 giờ, khi cả gia đình đang nghỉ ngơi thì tại xưởng sơn PU - nhà hàng xóm đối diện mở nhạc lớn tổ chức hát karaoke khiến 2 ông bà già không nghỉ ngơi được. Cụ ông liên tục kêu đau đầu.

Bà H. bị thâm tím, rách chân tay sau vụ việc - Ảnh: Dân Trí

Thấy vậy, vợ chồng chị H. sang gần bờ rào nói vọng qua nhà hàng xóm đề nghị giảm âm lượng loa xuống. Khi nhận được lời đề nghị của gia đình chị, hai bên đã to tiếng với nhau. Một người đàn ông từ trong nhà hàng xóm liên tục chửi bới, đe dọa gia đình chị H..

Ít phút sau, người đàn ông đi xe máy qua, đạp cánh cổng đang khóa rồi xông vào nhà bà H.. Ông ta đã dùng khúc cây đấm, đá, tát liên tục và vật chị H. xuống đất. Khi mẹ chị ra can, thì ông này lấy khúc cây (ngày thường gia đình dùng để phơi quần áo) đánh nhiều lần vào tay, chân bà cụ.

Hậu quả, chị H. bị chảy máu mũi, xước tay và sưng ở phần đầu. Mẹ chị bị thâm tím, xây xước, chảy máu ở chân, tay. Bà H. đã được con cháu đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau đó. Theo lời nạn nhân, người đàn ông hành hung trú cùng xã nhưng không phải chủ của căn nhà nói trên.

Đại diện xã An Tiến cho biết xưởng sơn PU này hoạt động trong khu dân cư đã ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân khu vực. Xã đã nhiều lần nhận được đơn của người dân phản ánh về tình trạng xưởng sản xuất giữa khu dân cư ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe của người dân.