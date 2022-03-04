Công an thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa bắt giữ đối tượng có hành vi cướp ngân hàng tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Theo Tiền Phong, mới đây, một đối tượng xông vào một ngân hàng thuộc phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh) dọa mang theo bom để cướp nhưng bị bắt ngay sau đó.

Cụ thể, vào lúc 14h ngày 4/3, tại ngân hàng V. chi nhánh Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh xảy ra vụ việc một nam thanh niên mang bom đến dọa cướp ngân hàng.

Nam thanh niên mang theo ba lô màu đỏ cỡ lớn đi vào ngân hàng rồi hô to: "Tao mang 2 quả bom, đưa tiền đây không tao cho nổ banh xác". Hô xong đối tượng trèo lên quầy giao dịch với ý định trèo qua tấm gương để tiến vào trong nhưng không được.

Đối tượng bị bắt giữ ngay khi bỏ chạy ra cổng ngân hàng - Ảnh: Tiền Phong

Loay hoay một hồi lâu nhưng không vượt qua được tấm chắn kính, cùng lúc còi báo động của ngân hàng reo thì đối tượng này lập tức bỏ chạy theo lối cổng chính. Trong quãng thời gian vào trụ sở ngân hàng, đối tượng chỉ kịp cướp 1 điện thoại của nhân viên lễ tân. Khi vừa bỏ chạy ra đến cổng, đối tượng bị lực lượng công an cùng bảo vệ ngân hàng bắt giữ.

Theo VOV, đối tượng khai tên là Trần Quang M. (SN 1986, HKTT phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM). Vật chứng thu giữ 1 chiếc điện thoại iPhone 12, 1 balo màu đỏ không chứa gì. Bước đầu đối tượng khai nhận mới ra Hạ Long từ ngày 23/2, chưa tìm được việc làm lại nợ nần nhiều nên đã nảy ra ý định đi cướp để trả nợ.

Theo Thanh Niên, đối tượng này có mang theo thẻ sinh viên của một trường đại học tại Mỹ. Thông tin ban đầu cho biết, trong chiếc ba lô đối tượng mang theo không có bom. Ngay sau khi lấy lời khai của các nhân chứng, Chi nhánh Ngân hàng hoạt động trở lại bình thường và siết chặt công tác an ninh.

Ngay chiều ngày 4/3, nghi phạm cướp ngân hàng đã bị đưa về trụ sở Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) để tiếp tục lấy lời khai, điều tra vụ việc.

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