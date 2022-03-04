Xuất hiện thông tin ông cụ 89 tuổi chèo thuyền ở Hội An bị 'gây khó dễ' vì 'phá giá', cơ quan chức năng nói gì?

Sau khi câu chuyện xúc động về ông cụ chèo thuyền ở Hội An được chia sẻ rộng rãi, mạng xã hội xuất hiện một số thông tin cho biết ông đang gặp vấn đề với chủ thuyền khác. Mới đây, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Hội An đã lên tiếng.

Gần đây, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải câu chuyện về một ông cụ 89 tuổi làm nghề chèo thuyền ở Hội An đã nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. Theo bài viết của tài khoản này, ông cho biết mình không được đậu gần bờ vì "thuyền tui không đủ đẹp giống mấy thuyền kia". Đa số người trẻ du lịch Hội An sẽ chọn các con thuyền đẹp với trị giá lớn. Ông lại không có tiền để mua những con thuyền như vậy. Ông lấy giá rất rẻ, chỉ 15.000 đồng/lượt. Tuy nhiên, do ít khách, có những tháng ông cũng không đủ tiền để đóng thuế (300.000 đồng) và phải đi phụ hồ kiếm thêm. Ông cũng có 1 người con gái đã 60 tuổi rồi nhưng ai cũng nghèo, do đó, mọi người phải tự mưu sinh...

Hình ảnh và câu chuyện của ông cụ chèo thuyền được cư dân mạng chia sẻ những ngày qua - Ảnh: Facebook Người Hội An Bài viết ngay sau khi đăng tải đã nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đề bày tỏ sự thương cảm với hoàn cảnh của ông cụ và ngỏ ý sẽ giúp đỡ ông nếu đến có dịp đến Hội An. Thế nhưng, mới đây thôi, mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện thông tin ông cụ chèo thuyền đang bị "gây khó dễ". Theo đó, thông tin được cho là từ gia đình cụ ông) cho biết ông bị những người trong đoàn ghe trách móc làm ảnh hưởng công việc của họ. Mức giá 15.000-20.000 đồng của cụ ông này bị cho là "phá giá". Có những người còn chửi bới cụ ông này.

Xuất hiện thông tin ông bị gây khó dễ đang lan truyền trên mạng - Ảnh: Chụp màn hình Trao đổi với Zing, ông Tống Quốc Hưng, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Hội An, cho biết đã nắm được thông tin. Hiện nay, phòng Quản lý Đô thị đang làm việc với nghiệp đoàn ghe bơi để làm rõ sự việc gây bức xúc trên mạng xã hội. Các thông tin trên hiện mới chỉ có một chiều nên chưa thể khẳng định. Ngoài ra, theo Pháp luật TP.HCM, ngày 2/3, cụ ông trong bài viết cho hay mình tên thật là Nguyễn Từ, những ngày gần đây nhiều người đã gọi cho ông bày tỏ thương cảm và muốn được hỗ trợ ông. Tuy nhiên, ông đều từ chối. "Nhiều người lắm, nhưng tôi bảo mọi người biết tôi, thương tôi thế là tôi cảm ơn. Nếu đến Hội An gọi tôi chở là được rồi. Đừng hỗ trợ tôi, tôi không nhận!"- ông nhất quyết từ chối.

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