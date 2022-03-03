Vụ chìm ca nô thương tâm ở biển Cửa Đại: Hành động đẹp của người dân Hội An và lời cảm ơn từ phương xa

Xã hội 03/03/2022 16:26

Liên quan đến vụ chìm ca nô khiến 17 người tử vong, mới đây, người dân Hội An và một số địa phương lân cận đã tổ chức quyên góp nhằm chia sẻ, xoa dịu bớt nỗi đau của gia đình các nạn nhân.

Liên quan đến vụ chìm ca nô khiến 17 người tử vong ngày 26/2, theo Người Lao Động, sáng ngày 2/3, anh Nguyễn Trí Minh, đại diện nhóm thiện nguyện Tươi Sáng (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), cho biết qua kiểm tra thùng quyên góp, tổng số tiền người dân ủng hộ cho các nạn nhân trong thảm kịch trên là hơn 294,4 triệu đồng.

Đây là tấm lòng của người dân Hội An và một số địa phương lân cận nhằm chia sẻ, xoa dịu bớt nỗi đau thương, mất mát của gia đình các nạn nhân.

Vụ chìm ca nô thương tâm ở biển Cửa Đại: Hành động đẹp của người dân Hội An và lời cảm ơn từ phương xa - Ảnh 1
Người dân góp tiền hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại - Ảnh: Người Lao Động

Từ nguồn ngân sách địa phương và hỗ trợ quyên góp của các nhóm thiện nguyện, những ngày qua, tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ kinh phí điều trị, ăn, ở cho các nạn nhân bị thương và người nhà tại các bệnh viện tại Hội An. Ngoài ra, địa phương cũng đã thuê xe đưa đón các nạn nhân về quên an tán theo đúng nguyện vọng của gia đình.

Địa phương đã hỗ trợ kinh phí vận chuyển và hoả táng tại TP Đà Nẵng cho 9 người chết và toàn bộ kinh phí thuê dịch vụ mai táng cho các nạn nhân; hỗ trợ chỗ ở, ăn uống tại TP Hội An trong thời gian tìm kiếm cứu nạn và TP Đà Nẵng trong thời gian chờ máy bay về quê,..

Tiếp nhận và trao kinh phí của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ người mất và bị thương trong vụ tại nạn, số tiền tiếp nhận đến hết ngày 28/2 hơn 561,4 triệu đồng.

Vụ chìm ca nô thương tâm ở biển Cửa Đại: Hành động đẹp của người dân Hội An và lời cảm ơn từ phương xa - Ảnh 2
Danh sách các cá nhân, tổ chức hỗ trợ các nạn nhân vụ chìm ca nô - Ảnh: Người Lao Động

Ở một diễn biến khác, theo Pháp luật và Bạn đọc, trên mạng xã hội vừa qua cũng xuất hiện những bức ảnh, hình chụp tin nhắn của người thân gia đình các nạn nhân gửi lời cảm ơn đến bà co Hội An về những giúp đỡ, tham gia tìm kiếm, tiễn đưa thi hài của người đã khuất về quê hương khiến netizen vô cùng xúc động.

Vụ chìm ca nô thương tâm ở biển Cửa Đại: Hành động đẹp của người dân Hội An và lời cảm ơn từ phương xa - Ảnh 3
Vụ chìm ca nô thương tâm ở biển Cửa Đại: Hành động đẹp của người dân Hội An và lời cảm ơn từ phương xa - Ảnh 4
Người nhà nạn nhân cảm ơn bà con Hội An - Ảnh: Facebook Người Hội An

Trước đó, theo báo Quảng Nam, ngay khi nắm được sự việc, ngay 27/2, ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND TP.Hội An thay mặt cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao tặng 51 triệu đồng hỗ trợ cho đại diện gia đình các nạn nhân tử nạn trong vụ việc.

Cụ thể, mỗi trường hợp nạn nhân tử vong được hỗ trợ 3 triệu đồng (17 nạn nhân). Dịp này, Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ mỗi trường hợp thiệt mạng 1 triệu đồng; Cục Đường thủy hỗ trợ 1 triệu đồng/trường hợp tử nạn; Ban An toàn giao thông quốc gia hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng và 2 triệu đồng trường hợp bị thương.

Vụ chìm ca nô thương tâm ở biển Cửa Đại: Hành động đẹp của người dân Hội An và lời cảm ơn từ phương xa - Ảnh 5
Chiếc ca nô Phương Đông 05 xảy ra tai nạn khiến 17 người tử vong - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin, theo Pháp luật và Bạn đọc, chiều 26/2, ca nô QNa-1152 do thuyền trưởng Lê Sen điều khiển chở 39 người (có 2 thuyền viên) đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm về cảng Cửa Đại.

Khi đến cách cảng khoảng 2km, chiếc ca nô bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm, lật úp khiến tất cả du khách rơi xuống biển. Hậu quả 17 người tử vong sau tai nạn. Lực lượng chức năng và người dân đã cứu sống được 22 người.

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