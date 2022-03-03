TP.HCM: Quặn lòng tiễn 4 phụ nữ tử vong trong vụ chìm tàu tại Quảng Nam về nơi an nghỉ cuối cùng, không khí tang thương, người thân khóc không thành tiếng

Xã hội 03/03/2022 14:25

Nhiều dân người dân tại xóm đạo ở TP.HCM đau buồn tiễn đưa linh cữu 4 nạn nhân là phụ nữ đi hỏa táng, trong vụ chìm canô tại Hội An.

Theo báo Công an TP.HCM, sáng ngày 3/3, hàng trăm người dân ở xóm đạo quận Gò Vấp đã tiễn đưa 4 nạn nhân tử vong trong vụ chìm ca nô tại Hội An, tỉnh Quảng Nam đến nhà thờ Mẹ Hằng Cứu Giúp, quận Gò Vấp làm lễ, sau đó đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

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Người thân và bà con chòm xóm tiễn đưa 4 người xấu số - Ảnh: Công an TP.HCM

4 nạn nhân gồm: Nguyễn Thị Thu H. (48 tuổi); Nguyễn Thị Thu L. (44 tuổi); Nguyễn Thị K. (69 tuổi) và Nguyễn Thị Kim L. (48 tuổi).

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Linh cữu 4 nạn nhân được đưa đến nhà thờ Mẹ Hằng Cứu Giúp để làm lễ cầu nguyện và hỏa táng tại Bình Hưng Hòa - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Theo lịch trình, bà H. cùng chồng và 6 bạn bè, hàng xóm trong hẻm 730 sẽ quay về TPHCM sau chuyến du lịch tại Hội An. Nhưng rồi tai họa bất ngờ ập đến, trong buổi chiều định mệnh 26/2, chiếc canô chở đoàn du lịch 39 người từ Cù Lao Chàm về đất liền đã bị sóng đánh lật ở biển Cửa Đại khiến 17 người chết, trong đó 4 người ở quận Gò Vấp.

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Đứng trước linh cữu của mẹ, những người con của bà H. không kìm được xúc động- Ảnh: báo Giao Thông
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Người nhà chị Kim L. đau buồn cho biết, không ngờ đây là lần cuối được gặp người thân - Ảnh: báo Giao Thông

Theo Zing News, Anh Nguyễn Xuân H. là con của nạn nhân Nguyễn Thị K., và là em trai của nạn nhân Kim L.. Cùng mẹ và chị gái tham gia chuyến du lịch tại Hội An, sau sự cố lật tàu, anh may mắn được cứu sống, nhưng ký ức về vụ tai nạn và nỗi đau mất người thân khiến tâm trí anh rối bời.

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Anh Nguyễn Xuân H. (thứ 2 từ phải sang) may mắn thoát nạn nhưng người thân của anh thì đã ra đi mãi mãi - Ảnh: Zing News

Sau khi tỉnh lại tại bệnh viện, anh H. đi lang thang bên ngoài, được lực lượng chức năng phát hiện và đưa về.

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Gần 6h, buổi cầu nguyện kết thúc, linh cữu 4 nạn nhân được chuyển ra khỏi thánh đường, đưa đến trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) - Ảnh: Zing News
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Theo báo Giao Thông, sau khi làm các thủ tục, nghi lễ tại nhà thờ, hàng trăm người dân đã cùng nhau tiễn đưa linh cữu của cô Hương và 3 người phụ nữ khác trong xóm bước những bước cuối cùng trước khi lên xe về nơi hỏa táng.

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Người nhà chạm tay tiễn biệt các nạn nhân lần cuối trước khi đoàn xe đưa linh cữu đi hỏa táng - Ảnh: Zing News

Như đã đưa tin trước đó, theo Lao Động, thi thể 4 nạn nhân trong vụ lật cano tại biển Cửa Đại, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam đã được đưa về nhà tại TPHCM vào trưa ngày 28/2 trong sự xót thương của mọi người. 

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