Phát hiện mới về vụ chìm ca nô khiến 17 người tử vong: Thiết bị giám sát hành trình đã tắt từ cuối năm 2020

Xã hội 03/03/2022 09:28

Liên quan đến vụ chìm ca nô khiến 17 người tử vong ở Quảng Nam, Cục Đường thủy mới đây đã có những thông tin mới về chiếc ca nô Phương Đông 05 xảy ra tai nạn.

Liên quan đến vụ chiếc ca nô Phương Đông 05 bị chìm khiến 17 người tử vongQuảng Nam, theo Thanh Niên, Cục Đường thuỷ cho biết, tàu Phương Đông 05 đã lắp thiết bị AIS để lưu trữ thông tin về hành trình, tốc độ. Tuy nhiên, theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam, hệ thống giám sát thiết bị nhận dạng tự động (AIS) tàu biển của công ty không nhận được tín hiệu AIS của phương tiện này từ 4/12/2020.

Việc này trái với quy định của Thông tư 17/2018 nêu rõ chủ tàu, chủ phương tiện và thuyền trưởng có trách nhiệm duy trì hoạt động của thiết bị AIS lắp đặt trên tàu thuyền theo chế độ 24/7 để truyền phát bản tin AIS.

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Chiếc ca nô du lịch gặp nạn khiến 17 người tử vong - Ảnh: Internet

Theo VietNamNet, đại diện Cục Đường thuỷ cho biết: "Thời điểm tai nạn, các phương tiện khác hoạt động chở khách trên tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm đều có lưu dữ liệu hành trình, riêng tàu Phương Đông 05 không nhận được dữ liệu. Do thiết bị AIS không hoạt động nên về nguyên tắc không biết được tốc độ tàu chạy khi xảy ra tai nạn".

Đặc biệt, dù thiết bị AIS truyền dữ liệu không hoạt động, nhưng ngày 19/1/2022 tàu Phương Đông 05 lại được cấp chứng nhận đăng kiểm. Về vấn đề này, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, Cục Đăng kiểm đã kiểm tra, xác minh thông tin trên.

Theo đó, ngày 17/1/2022 (trước ngày cấp giấy chứng nhận đăng kiểm), hệ thống thông tin điện tử hàng hải ghi nhận thiết bị AIS phát truyền được dữ liệu đến hệ thống, cho thấy thiết bị AIS của phương tiện trên hoạt động bình thường tại thời điểm kiểm định. Tuy nhiên, sau đó người điều khiển phương tiện tắt đi, hay thiết bị hỏng thì hiện vẫn chưa biết được cụ thể.

Cũng liên quan đến vụ chìm ca nô thương tâm, theo VTC NEWS, tối ngày 2/3, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, thông tin: Cơ quan điều tra đã thu hồi thiết bị vô tuyến mà ông Lê Sen - người lái ca nô mang BKS QNa 1152 chìm trên vùng biển Cửa Đại khiến 17 người chết - tự ý lấy ra khỏi ca nô. 

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Thuyền trưởng tự ý lấy thiết bị quan trọng - Ảnh: Tổ Quốc

Theo Đại tá Lai, ông Sen đã bơi ra và tự ý tháo thiết bị vô tuyến trên ca nô để đưa vào bờ. "Lý do ông Sen tháo thiết bị này khỏi ca nô là vì sợ nước ngấm sẽ gây hỏng thiết bị. Ngay khi phát hiện thiết bị vô tuyến trên tàu bị tháo, chúng tôi đã yêu cầu ông Sen bàn giao để phục vụ cho công tác điều tra".

Vụ tại nạn ca nô làm 17 người tử vong gây chấn động lớn trong dư luận. Hiện, thi thể tất cả các nạn nhân đã được tìm thấy và đưa về cho gia đình. Cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

 

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Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp báo thông tin về vụ lật ca nô chở khách du lịch ở biển Cửa Đại, thành phố Hội An tại Hội trường Thành ủy Hội An.

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