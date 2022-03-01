Vụ lật ca nô làm 17 người tử vong: Mũi tàu bị vỡ toác, hư hỏng, chưa ra quyết định tạm giữ và tố tụng người điều khiển phương tiện

Xã hội 01/03/2022 14:42

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã trục vớt, đưa chiếc ca nô QNa 1152 bị lật trên biển Cửa Đại vào bờ và tiến hành khám nghiệm.

Liên quan đến vụ lật ca nô làm 17 người tử vong ở biển Cửa Đại, theo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã trục vớt, đưa chiếc ca nô QNa 1152 bị lật vào bờ và tiến hành khám nghiệm. Lực lượng chức năng ghi nhận mũi tàu bị vỡ toác, hư hỏng, bên trong tàu là thi thể một bé gái bị mắc kẹt. Hiện chưa xác định lý do tại sao tàu bị vỡ, chưa xác định được có va đập hay lý do khác.

Vụ lật ca nô làm 17 người tử vong: Mũi tàu bị vỡ toác, hư hỏng, chưa ra quyết định tạm giữ và tố tụng người điều khiển phương tiện - Ảnh 1

"Chúng tôi sẽ trưng cầu giám định, cùng với các bước nghiệp vụ để xác định nguyên nhân chính xác. Hiện nay, Cơ quan điều tra chưa ra quyết định tạm giữ và chưa có quyết định tố tụng gì đối với người điều khiển phương tiện vì tất cả các tài liệu hiện nay để chứng minh nguyên nhân xảy ra tai nạn chưa rõ ràng" - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nói.

Vụ lật ca nô làm 17 người tử vong: Mũi tàu bị vỡ toác, hư hỏng, chưa ra quyết định tạm giữ và tố tụng người điều khiển phương tiện - Ảnh 2
Phần mũi ca nô vỡ toác, lòi nhiều vật dụng, thiết bị - Ảnh: Tiền Phong

 

Được biết, từ năm 2018, Bộ GTVT chuyển đổi ca nô SI sang SB. Phương tiện chở khách ra Cù Lao Chàm đa phần được hoán cải từ ca nô chuẩn SI, loại có mái che, chở 12 - 22 khách, hoạt động trong vùng biển 12 hải lý trở vào. Sau hoán cải chuẩn SB, ca nô có mái che, chở được hơn 30 khách, hoạt động vùng biển trên 12 hải lý. Tuy nhiên, thân ca nô quá nhỏ nên việc bố trí ghế theo quy định chiếm hết diện tích cho lối thoát hiểm, cứu hộ.

 

Chia sẻ với VnExpress, anh Đào Đặng Công Trung, 43 tuổi, người gốc Hội An và đã có nhiều năm tổ chức tour sông nước, biển đảo và làm thuyền trưởng ca nô cho rằng, số người tử nạn lớn do ca nô nhỏ, dài chừng 10 m, rộng hơn 3 m, mui kín phía trên, chỉ có hai lối ra - vào, trong khi chở tới 36 khách. Hành khách mặc áo phao, khi nước tràn vào sẽ nổi lên, vô tình ngăn cản đường thoát nạn. Nếu trong 4-5 phút nạn nhân chưa được đưa ra ngoài thì cũng hết cơ hội sống.

Vụ lật ca nô làm 17 người tử vong: Mũi tàu bị vỡ toác, hư hỏng, chưa ra quyết định tạm giữ và tố tụng người điều khiển phương tiện - Ảnh 3
Ca nô Phương Đông 05 được cải hoán từ mui trần che mái bạt sang mui kín chuẩn SB - Ảnh: VnExpress

Về phần người lái ca nô, theo báo Công an nhân dân, ông Lê Sen (SN 1970, trú phường Cửa Đại, Hội An), được cấp bằng thuyền trưởng hạng TY3 lần đầu vào ngày 30/11/2016 và hết hạn vào ngày 30/11/2021. Vào ngày 10/2/2022, ông Sen đã được Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cấp lại bằng thuyền trưởng hạng TY3, có thời hạn đến 10/2/2027. Ngoài ra, ông Sen được cơ quan chức năng cấp các chứng chỉ chuyên môn điều khiển ven biển, điều khiển cấp độ cao I, an toàn cơ bản, an toàn ven biển, chứng chỉ máy trưởng đang còn thời hạn…

Qua kiểm tra các dữ liệu ban đầu, lực lượng chức năng xác định, thuyền trưởng Lê Sen và thuyền viên ca nô QNa-1152 đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ để vận hành phương tiện.

Vụ lật ca nô làm 17 người tử vong: Mũi tàu bị vỡ toác, hư hỏng, chưa ra quyết định tạm giữ và tố tụng người điều khiển phương tiện - Ảnh 4
Ông Lê Sen (SN 1970, trú phường Cửa Đại, Hội An) là người điều khiến tàu hôm ấy - Ảnh: Tổ Quốc

"Với 5 năm hành nghề chở khách du lịch từ bến Cửa Đại ra Cù Lao Chàm và ngược lại, tôi rất thông thạo luồng lạch, biết cồn cát bồi ở biển Cửa Đại thường xuyên có sóng nên khi tàu vào gần bờ là lập tức cho hạ vận tốc. Chiều xảy ra tai nạn, tàu lúc này cách đất liền khoảng 3km, phát hiện có đợt sóng lớn ập đến, tôi đã giảm tốc chờ sóng êm để đi qua. Tuy nhiên, con sóng ập vào mạn khiến tàu lật úp. Mọi thứ diễn ra quá nhanh… Đây là lần đầu tiên gặp trường hợp trên, tàu không va chạm gì, cũng không mắc cạn" - ông Sen buồn bã nói.

Bị lật ca nô khi đi du lịch, người trong cuộc kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: 'Nước bắt đầu đổ ầm ầm vào lưng, trong đầu mình lúc đó hiện lên ý nghĩ tàu chìm rồi'

Bị lật ca nô khi đi du lịch, người trong cuộc kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: 'Nước bắt đầu đổ ầm ầm vào lưng, trong đầu mình lúc đó hiện lên ý nghĩ tàu chìm rồi'

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện bài viết chia sẻ trải nghiệm chân thật về một lần lật ca nô khiến netizen xôn xao.

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