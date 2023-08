Liên quan đến vụ lật ca nô làm 17 người tử vong ở biển Cửa Đại, theo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã trục vớt, đưa chiếc ca nô QNa 1152 bị lật vào bờ và tiến hành khám nghiệm. Lực lượng chức năng ghi nhận mũi tàu bị vỡ toác, hư hỏng, bên trong tàu là thi thể một bé gái bị mắc kẹt. Hiện chưa xác định lý do tại sao tàu bị vỡ, chưa xác định được có va đập hay lý do khác.

Chia sẻ với VnExpress, anh Đào Đặng Công Trung, 43 tuổi, người gốc Hội An và đã có nhiều năm tổ chức tour sông nước, biển đảo và làm thuyền trưởng ca nô cho rằng, số người tử nạn lớn do ca nô nhỏ, dài chừng 10 m, rộng hơn 3 m, mui kín phía trên, chỉ có hai lối ra - vào, trong khi chở tới 36 khách. Hành khách mặc áo phao, khi nước tràn vào sẽ nổi lên, vô tình ngăn cản đường thoát nạn. Nếu trong 4-5 phút nạn nhân chưa được đưa ra ngoài thì cũng hết cơ hội sống.

Ca nô Phương Đông 05 được cải hoán từ mui trần che mái bạt sang mui kín chuẩn SB - Ảnh: VnExpress

Về phần người lái ca nô, theo báo Công an nhân dân, ông Lê Sen (SN 1970, trú phường Cửa Đại, Hội An), được cấp bằng thuyền trưởng hạng TY3 lần đầu vào ngày 30/11/2016 và hết hạn vào ngày 30/11/2021. Vào ngày 10/2/2022, ông Sen đã được Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cấp lại bằng thuyền trưởng hạng TY3, có thời hạn đến 10/2/2027. Ngoài ra, ông Sen được cơ quan chức năng cấp các chứng chỉ chuyên môn điều khiển ven biển, điều khiển cấp độ cao I, an toàn cơ bản, an toàn ven biển, chứng chỉ máy trưởng đang còn thời hạn…

Qua kiểm tra các dữ liệu ban đầu, lực lượng chức năng xác định, thuyền trưởng Lê Sen và thuyền viên ca nô QNa-1152 đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ để vận hành phương tiện.

Ông Lê Sen (SN 1970, trú phường Cửa Đại, Hội An) là người điều khiến tàu hôm ấy - Ảnh: Tổ Quốc

"Với 5 năm hành nghề chở khách du lịch từ bến Cửa Đại ra Cù Lao Chàm và ngược lại, tôi rất thông thạo luồng lạch, biết cồn cát bồi ở biển Cửa Đại thường xuyên có sóng nên khi tàu vào gần bờ là lập tức cho hạ vận tốc. Chiều xảy ra tai nạn, tàu lúc này cách đất liền khoảng 3km, phát hiện có đợt sóng lớn ập đến, tôi đã giảm tốc chờ sóng êm để đi qua. Tuy nhiên, con sóng ập vào mạn khiến tàu lật úp. Mọi thứ diễn ra quá nhanh… Đây là lần đầu tiên gặp trường hợp trên, tàu không va chạm gì, cũng không mắc cạn" - ông Sen buồn bã nói.