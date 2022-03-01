Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, Quảng Nam, cho biết TP đã nỗ lực hỗ trợ các nạn nhân và thân nhân người gặp nạn. TP hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết và 2 triệu đồng/người bị thương. Ngoài ra, TP đảm nhận lo chi phí ăn ở cho thân nhân về Hội An lo hậu sự, chăm lo cho nạn nhân.

Liêm quan đến vụ lật ca nô khiến 17 người tử vong thương tâm ở biển Cửa Đại , theo báo Pháp luật TP.HCM, Ngày 28/2, Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết sau qua trình nỗ lực tìm kiếm thì thi thể nạn nhân cuối cùng là cháu N.M.Q. (sinh năm 2019, ngụ tại Hà Nội) đã được tìm thấy vào 14h cùng ngày.

Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã thành lập ban chỉ đạo đóng tại Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại để nỗ lực cấp cứu, tìm kiếm nạn nhân. Còn ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh hỗ trợ khẩn cấp thân nhân người tử vong 10 triệu đồng/người, người bị thương 4 triệu đồng/người (bao gồm TP Hội An).

"Toàn bộ chi phí khâm liệm, xe đưa thi hài nạn nhân về quê, đến nhà hỏa táng (ở TP Đà Nẵng) và chi phí hỏa táng sẽ do TP đảm nhận. TP đã huy động nhân dân chung tay cùng lo cho nạn nhân, số tiền quyên góp đến chiều ngày 28/2 là trên 500 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí lo cho nạn nhân, phần còn dư sẽ gửi hết cho thân nhân người mất và người bị thương theo mức mà TP thống nhất cụ thể" - ông Sơn nói.

Ngày 27/2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã đến hiện trường động viên, chia sẻ mất mát cùng thân nhân người bị nạn. Ông Thanh đề nghị lãnh đạo TP Hội An chăm lo, tổ chức hậu sự chu đáo cho các nạn nhân, động viên thân nhân.

"Sau sự việc đau thương này, các cơ quan có thẩm quyền cần tìm ra nguyên nhân, tổng rà soát, kiểm tra phương tiện để tránh tai nạn tái diễn" - ông Thanh yêu cầu.

Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ, công an tỉnh Quảng Nam thông tin liên quan đến vụ việc vụ lật ca nô ở vùng biển Cửa Đại khiến 17 người chết vào chiều 26/2.

Qua kiểm tra, xét nghiệm, cơ quan chức năng xác định ông Lê Sen (52 tuổi, trú phường Cửa Đại, TP Hội An), người điều khiển chiếc ca nô gặp nạn, không sử dụng ma túy, rượu bia trong quá trình chở khách.

ông Lê Sen (52 tuổi, trú phường Cửa Đại, TP Hội An), người điều khiển chiếc ca nô gặp nạn - Ảnh: Tổ Quốc

Cũng theo Công an tỉnh, theo điều tra ban đầu, ca nô du lịch của Công ty du lịch Phương Đông do ông Sen điều khiển chở 39 người, trong đó có 36 hành khách, 3 thuyền viên (có ông Sen) xuất bến Cù Lao Chàm từ 14h để vào đất liền. Khi đến vị trí cách Trạm biên phòng Cửa Đại khoảng 1 hải lý thì bị sóng lớn đánh lật úp, chìm.

Hành khách trên ca nô được trang bị áo phao và mặc áo phao trước khi xuất phát, bố trí ghế ngồi đầy đủ. Ca nô được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày 19-1-2023.

Trọng tải toàn phần, số lượng người được phép chở sức kéo đẩy là 4,1 tấn, tương ứng 35 hành khách. Thuyền trưởng Sen có chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa hạng 3, đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an Quảng Nam tổ chức điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Tổ Quốc, chia sẻ về sự việc ngày hôm ấy, ông Sen tâm sự: "Trong quãng đời làm nghề lái thuyền, tàu, tôi chưa từng gặp tình huống như hôm qua. Ca nô không mắc cạn, không va chạm. Sóng ở thời điểm đó cũng không lớn nhưng rất lạ".

Thuyền trưởng chiếc ca nô gặp nạn cho hay mọi chuyện diễn ra trong chưa đến 10 giây. Ca nô bị lật, nước tràn vào rất nhanh. Ông Sen vào thời điểm đó cũng bị hoảng loạn, không kịp hô hoán du khách.

"Khi bình tĩnh hơn, tôi bơi đến cứu người. Tôi kéo được 4 người từ trong ca nô ra ngoài và ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì đã được ca nô khác cứu đưa vào bờ" - ông Sen nhớ lại.