Liên quan đến vụ lật ca nô chở theo 39 người tại biển Cửa Đại, theo Thanh Niên online, chiều ngày 27/2, tại Đồn biên phòng Cửa Đại (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam), ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, đã gặp mặt, chia buồn với thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, mất tích trong thảm nạn.

Ông Huỳnh Văn Phổ (người dân TP Hội An, Quảng Nam) nói với VTV8, ngày hôm qua dù trời êm êm nhưng vẫn còn sóng, không hiểu vì sao ca nô của Công ty Phương Đông lại chạy.

Theo VTV News, nhiều người dân địa phương chia sẻ, đây là chuyến tàu có nhiều điểm bất thường ở nhiều khâu quản lý bởi những ngày này, biển Cửa Đại đang xuất hiện sóng to gió lớn khiến nhiều tàu đi biển cũng phải nằm bờ.

"Những ngày này người dân ở đây người ta không đi được, bởi lẽ biển động, sóng lớn. Không ai mà đi biển được... Thời tiết này theo tôi nghĩ không nên đi thì tốt hơn" - ông Nguyễn Văn Phổ cho biết.

Người dân chia sẻ về 'điều bất thường' của vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, theo VTC news, trước đó, khoảng 14h10 ngày 26/2, tại tuyến đường thủy nội địa thuộc vùng biển Cửa Đại - Cù Lao Chàm, TP. Hội An (cách trạm Biên phòng Cửa Đại 2 hải lý), tàu cao tốc chở khách Phương Đông biển số QNa-1152 do ông Võ Lê Sen làm thuyền trưởng cùng 2 thuyền viên, chở 39 hành khách (gồm 34 người lớn và 2 trẻ em) đi từ đảo Cù Lao Chàm vào bến thủy nội địa Cửa Đại xã Tân Hiệp, TP. Hội An. Khi vào cách bờ khoảng 2 hải lý thì tàu bị lật chìm.

Công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục - Ảnh: VTV News

Như đã đưa tin mới đây, cũng theo VTV News, khoảng 23h ngày 27/2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 1 thi thể của bé gái sinh năm 2019. Đây là nạn nhân tử vong thứ 16 trong vụ chìm ca nô. Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng có thể là do sóng đánh cuốn trôi thi thể vào hộp kĩ thuật phía sau lái của ca nô. Ngay sau khi tìm thấy, thi thể cháu được đưa về nhà tang lễ để lo hậu sự. Đến thời điểm này vẫn còn 1 bé trai cùng tuổi mất tích.