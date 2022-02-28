Liên quan đến vụ lật ca nô chở 39 người ở Quảng Nam, thuyền trưởng Lê Sen vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc ca nô lật trong tích tắc.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, liên quan đến vụ lật ca nô chở 39 người ở Quảng Nam, thuyền trưởng Lê Sen (52 tuổi, phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc ca nô lật trong tích tắc. Vào sáng ngày 26/2, biển êm, ca nô do ông Sen cầm lái chở khách đến đảo Cù Lao Chàm tham quan. Tuy nhiên, khi còn cách đất liền khoảng 2km, gặp sóng lớn, ông hạ ga, vừa tăng ga lên lại thì bất ngờ gặp sự cố, sóng đánh mạnh vào tàu gây vỡ. Khi ca nô chìm nghỉm, ông kéo được 3 người ra ngoài rồi kiệt sức.

Người lái tàu chia sẻ thêm, vì tính chất công việc nên bản thân ông không sử dụng bia rượu để đảm bảo an toàn. Ông cho biết, tốc độ tàu lúc di chuyển từ đảo vào bờ chỉ từ 30-50km/h. Ông Sen chia sẻ: "Luồng tàu chạy trên biển có 2 phao ở 2 bên, tàu phải đi theo giữa luồng này để đảm bảo an toàn. Hôm qua, tôi cũng điều khiển tàu chạy đoạn giữa này, nhưng gặp sóng lớn. Bây giờ, giấy tờ, điện thoại của tôi đã trôi theo dòng nước. Tôi cũng chưa biết có theo nghề này nữa không". Thuyền trưởng Lê Sen, người điều khiển chiếc ca nô gặp nạn trên biển - Ảnh: Tiền Phong Tổ Quốc đưa tin, ông Sen theo nghề cũng được 5 năm nay. Cái nghề mưu sinh tuy vất vả, nhưng với thu nhập khoảng 6 triệu một tháng cũng giúp ông trang trải cuộc sống gia đình. Ông Sen bộc bạch: "Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên khoảng 1 năm nay tôi thất nghiệp. Từ sau Tết Nguyên đán, khách du lịch quay trở lại, tôi mới được chủ tàu gọi đi làm, mỗi ngày chạy một chuyến. Cano của tôi không mắc cạn, không va chạm gì. Sóng ở thời điểm đó cũng không lớn. Tôi cũng không lạ gì luồng lạch ở Cửa Đại. Đây thực sự là tai nạn".

Đang đi cùng cha ra bờ biển để theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm 2 trẻ nhỏ còn đang mất tích, con gái của ông Sen kể, từ khi xảy ra sự việc, cha mình như người mất hồn và không thiết tha gì việc ăn uống cả. Suốt đêm qua, ông Sen cứ đi đi lại lại trong nhà, trằn trọc không ngủ được vì cú sốc vừa ập đến. Chiếc ca nô gặp nạn ở biển Cửa Đại - Ảnh: Vietnamnet Với gương mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe, ông Sen cho biết: "Từ khi xảy ra sự việc, tôi bị sốc, cả đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ trông nhanh đến sáng để nghe ngóng thêm tin tức tìm kiếm các nạn nhân. Giờ tôi chỉ mong lực lượng chức năng sớm tìm được 2 cháu bé còn lại để mọi người bớt đau lòng. Đây là tai nạn ngoài ý muốn và bản thân tôi rất đau buồn, xót xa...". Trước đó, khoảng 14h ngày 26/2, ca nô số hiệu QNa1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông chở 39 người từ Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Về đến gần bờ Cửa Đại, ca nô gặp dòng nước cản, bị tai nạn, khiến 17 người chết và mất tích, 22 người được cứu sống.

Đã tìm thấy thi thể của bé gái 3 tuổi, nạn nhân thứ 16 trong vụ lật ca nô ở Quảng Nam Vào 23 giờ ngày 27/2, thi thể của bé gái bé gái 3 tuổi được phát hiện trong khoang tàu xảy ra tai nạn và được đưa về nhà tang lễ Hội An lo hậu sự.

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