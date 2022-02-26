Vụ chìm ca nô chở 39 người ở Quảng Nam: Huy động trực thăng tìm 4 nạn nhân mất tích, trong đó có 2 trẻ em

Xã hội 26/02/2022 20:04

Liên quan đến vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại, TP Hội An, trực thăng không quân 372 cất cánh từ Đà Nẵng được huy động để hỗ trực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Theo chia sẻ thông tin từ VTV News, liên quan đến vụ chìm ca nô chở 39 người trên vùng biển Cửa Đại, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm chiều tối 26/2, lực lượng cứu hộ cứu được tổng cộng 22 người, 13 người chết và 4 nạn nhân còn lại (2 người lớn và 2 trẻ em) vẫn đang mất tích.

Trước đó, vào 13 giờ ngày 26/2, một chiếc cano BKS QNa-1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng thuộc Công ty du lịch Phương Đông (tại Hội An) chở khoảng 39 người, trong đó có 36 hành khách, từ đảo Cù Lao Chàm về đất liền thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Khi cách cảng Cửa Đại khoảng hơn 1km thì bất ngờ con tàu này bị sóng đánh chìm, lật úp khiến toàn bộ hành khách rơi xuống biển.

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Máy bay trực thăng quần thảo, rọi đèn cao áp xuống biển để tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Sau khi nhận được tin báo, Pháp luật TP.HCM đưa tin, Bộ Công an được giao chỉ đạo công an Quảng Nam khẩn trương điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Trong đó lưu ý vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa, xử lý nghiêm hành vi chở quá số lượng người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm chủ phương tiện, doanh nghiệp để xảy ra tai nạn.

Bộ GTVT chỉ đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Nam và các tỉnh, thành kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

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Lực lượng chức năng đang ứng cứu các nạn nhân - Ảnh: Tổ Quốc
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Vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại làm ít nhất 13 người chết - Ảnh: Người Lao Động

Bên cạnh đó, Thủ tướng đã có công điện yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam huy động phương tiện, nhân lực để tìm kiếm cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn. Thủ tướng yêu cầu bố trí điều trị tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình có người bị nạn.

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Một chiếc ca nô từ đảo Cù Lao Chàm đang trên đường vào đất liền thì bị chìm tại vùng biển Cửa Đại, khiến 39 người gặp nạn, trong đó ít nhất 13 người chết, 4 người vẫn còn mất tích.

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