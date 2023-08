Theo chia sẻ thông tin từ VTV News, liên quan đến vụ chìm ca nô chở 39 người trên vùng biển Cửa Đại, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm chiều tối 26/2, lực lượng cứu hộ cứu được tổng cộng 22 người, 13 người chết và 4 nạn nhân còn lại (2 người lớn và 2 trẻ em) vẫn đang mất tích.

Trước đó, vào 13 giờ ngày 26/2, một chiếc cano BKS QNa-1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng thuộc Công ty du lịch Phương Đông (tại Hội An) chở khoảng 39 người, trong đó có 36 hành khách, từ đảo Cù Lao Chàm về đất liền thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Khi cách cảng Cửa Đại khoảng hơn 1km thì bất ngờ con tàu này bị sóng đánh chìm, lật úp khiến toàn bộ hành khách rơi xuống biển.