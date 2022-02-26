Một chiếc ca nô từ đảo Cù Lao Chàm đang trên đường vào đất liền thì bị chìm tại vùng biển Cửa Đại, khiến 39 người gặp nạn, trong đó ít nhất 13 người chết, 4 người vẫn còn mất tích.

Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thuỷ xảy ra tại biển Cửa Đại, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết tàu có 39 người khi xảy ra tai nạn trong đó có 3 tài công, 2 trẻ em. Chiếc tàu gặp tai nạn mang BKS QNa-1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng thuộc Công ty du lịch Phương Đông (tại Hội An). Ông Sơn chia sẻ: "Đoàn du khách này chủ yếu là người ở TP Hà Nội và tỉnh Bình Dương. Họ đến Hội An và đã được gộp đoàn đi chung thuyền khi du lịch Cù Lao Chàm. Khu vực tại nạn ở cửa biển, cạn nước và có sóng lớn".

Lực lượng chức năng có mặt để thực hiện công tác cứu hộ - Ảnh: Pháp luật TP.HCM Ông Võ Khương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông, xác nhận tàu cano mang BKS QNa - 1152 thuộc quản lý của công ty. Tàu do ông Lê Sen làm thuyền trưởng và 2 tài công phụ. Tất cả 3 người đều có bằng điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ. Cả 3 tài công đều may mắn thoát nạn vì họ lội nước giỏi nhưng rất tiếc không cứu được mọi người. Ông Khương cho biết tàu khi xuất bến ở cảng Cù Lao Chàm thì tất cả khách đều mặc áo phao đầy đủ, đây là điều chắc chắn vì khách phải mặc áo phao rồi mới xuất bến. Tuy nhiên, tuyến cano cao tốc Cù Lao Chàm – Cửa Đại đều có mui. Do vậy, khi vụ tai nạn xảy ra, du khách dù mặc áo phao đầy đủ nhưng không nổi lên được. Ông Khương chia sẻ: "Mui tàu bị úp ngược xuống nước, các nạn nhân mắc ở trong đó nên tử nạn".

Bên cạnh đó, vụ tai nạn xảy ra khi tàu đã vào sát bờ nên có sóng lớn. Vào đúng thời điểm này, có tàu khách chạy ngược chiều khiến nước tràn vào rồi dẫn đến lật úp chiếc tàu và dẫn đến chìm. Lực lượng chức năng đang ứng cứu các nạn nhân - Ảnh: Tổ Quốc Vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại làm ít nhất 11 người chết - Ảnh: VNExpress Theo Pháp luật TP.HCM đưa tin, vào lúc 18 giờ ngày 26/2, lực lượng chức năng cho biết đã có ít nhất 13 người tử vong trong vụ lật ca nô, 4 người mất tích và 22 người may mắn sống sót. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tích cực huy động mọi lực lượng tìm kiếm. Tại khu vực hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Phan Việt Cường cho biết có khoảng 10 ca nô và gần 500 người tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn tính tới thời điểm hiện tại.

Vụ ca nô chìm ở biển Cửa Đại khiến ít nhất 11 người tử vong: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu Vào chiều ngày 26/2, ca nô du lịch chở khoảng 39 người từ đảo Cù Lao Chàm vào bờ đã bị sóng đánh chìm trên biển Cửa Đại, Hội An. Lực lượng chức năng đã tìm kiếm, đưa được 11 thi thể vào bờ.

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