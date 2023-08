Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thuỷ xảy ra tại biển Cửa Đại, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết tàu có 39 người khi xảy ra tai nạn trong đó có 3 tài công, 2 trẻ em. Chiếc tàu gặp tai nạn mang BKS QNa-1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng thuộc Công ty du lịch Phương Đông (tại Hội An).

Ông Sơn chia sẻ: "Đoàn du khách này chủ yếu là người ở TP Hà Nội và tỉnh Bình Dương. Họ đến Hội An và đã được gộp đoàn đi chung thuyền khi du lịch Cù Lao Chàm. Khu vực tại nạn ở cửa biển, cạn nước và có sóng lớn".