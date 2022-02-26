Vào chiều ngày 26/2, ca nô du lịch chở khoảng 39 người từ đảo Cù Lao Chàm vào bờ đã bị sóng đánh chìm trên biển Cửa Đại, Hội An. Lực lượng chức năng đã tìm kiếm, đưa được 11 thi thể vào bờ.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ việc một chiếc ca nô ở biển Cửa Đại chở 39 người bất ngờ bị lật, trong số 33 người tìm được đến thời điểm này có 11 người chết, 2 người nguy kịch.

Ngay khi nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Quang Nam – Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đang trực tiếp chỉ huy công tác cứu nạn tại hiện trường cho hay Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều động 35 cán bộ chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm cùng 6 ca nô và nhiều tàu cá của ngư dân, tàu du lịch của các doanh nghiệp tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại làm ít nhất 11 người chết - Ảnh: VNExpress

Theo VnExpress đưa tin, tai nạn xảy ra ở vùng biển đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Liên tục một tuần này, bắc Biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình định đến Cà Mau và phía tây của nam Biển Đông liên tục có gió mạnh cấp 6-7. Biển động, sóng biển cao 2-3m.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do sóng lớn - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Chiếc ca nô gặp nạn ngoài khơi biển Hội An - Ảnh: Internet

Trước đó, theo Dân Trí đưa tin, tàu gặp nạn mang BKS QNa-1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng thuộc Công ty du lịch Phương Đông (tại Hội An) đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h chiều ngày 26/2. Cụ thể, một chiếc cano mang tên Phương Đông (chưa rõ số hiệu, người điều khiển) chở khoảng 39 người, trong đó có 36 hành khách, từ đảo Cù Lao Chàm về đất liền thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Khi cách cảng Cửa Đại khoảng hơn 1km thì bất ngờ con tàu này bị sóng đánh chìm, lật úp khiến toàn bộ hành khách rơi xuống biển.

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