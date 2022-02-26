Người lớn đi vắng, cháu bé 5 tuổi tử vong thương tâm trong căn nhà gỗ bốc cháy vào đêm muộn

Xã hội 26/02/2022 11:43

Đêm ngày 25/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra ở Lào Cai. Ngọn lửa đã thiêu rụi căn nhà gỗ 3 gian cùng toàn bộ tài sản, 2 trẻ nhỏ bị thương vong.

Theo báo Lào Cai, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25/2, trên địa bàn xã Pha Long đã xảy ra vụ hỏa hoạn, thiêu rụi 1 ngôi nhà và làm 2 cháu bé thương vong. Được biết, ngôi nhà bị cháy là của gia đình ông T.S.C. (SN 1973), thôn Sả Chải, xã Pha Long.

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Khi xảy ra cháy có 3 cháu nhỏ ở trong nhà. Sau khi phát hiện cháy, các hộ gia đình bên cạnh đã hô hoán cả thôn hỗ trợ dập lửa, huy động cán bộ chiến sỹ biên phòng, công an đến hỗ trợ. Tuy nhiên, do lửa cháy quá lớn nên chỉ đưa được 2 cháu lớn hơn ra ngoài (1 cháu bị bỏng nặng). Cháu T.T.S. (SN 2017) đã tử vong trong đám cháy. Đám cháy cũng khiến ngôi nhà cùng 3 tạ thóc, 5 tạ ngô bị thiêu rụi hoàn toàn.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Lào Cai

Gia đình ông C. thuộc diện hộ nghèo, có 5 khẩu (vợ đã mất). Khi xảy ra cháy, ông C. và người con trai cả không ở nhà.    

 

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Pha Long, xác nhận vụ việc trên. Khi xảy ra vụ cháy, 3 cháu bé đang ngủ trong nhà.

Hậu quả, do nhà gỗ nên lửa lan nhanh dữ dội thiêu rụi toàn bộ tài sản của gia đình, cháu T.T.S (sinh năm 2015) tử vong; một cháu bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương. 

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Cháu bé bị thương nặng do hỏa hoạn đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương. Ảnh: Dân Việt

Theo Dân Trí, ngay trong đêm lãnh đạo huyện Mường Khương và xã Pha Long đã kịp thời đến động viên, thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho gia đình ông Tráng Sồ Chứ; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí để gia đình ông vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Cơ quan chức năng huyện Mường Khương đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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