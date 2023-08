Hà Nội: Cháy tầng 17 của một chung cư vào rạng sáng, gia đình 3 người được giải cứu

Rạng sáng 26/2, một vụ hoả hoạn xảy ra tại tầng 17 chung cư The One Residence (Hà Nội). Rất may, PCCC và CNCH Công an quận Hoàng Mai đã có mặt kịp thời cứu thoát các nạn nhân.

Theo báo Công an nhân dân, khoảng 5h22’ cùng ngày, một vụ hoả hoạn xảy ra tại phòng khách của căn hộ tầng 17, tòa R1 - Chung cư Gamuda The One Residence, có diện tích căn hộ khoảng 65m2. Vào thời điểm trên, có 3 người đang mắc kẹt bên trong. Nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114, sau 5 phút lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phá cửa, phun nước làm mát và dùng mặt nạ thở hỗ trợ tiếp cận cõng 3 nạn nhân băng qua lửa đang cháy tại phòng khách, thoát ra ngoài hành lang an toàn.

Các nạn nhân đã được cứu thoát - Ảnh: báo Công an nhân dân Sau khi đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hoàng Mai tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an phường Trần Phú, cùng người dân triển khai đảm bảo an toàn cho người dân toàn khu vực. Theo Hà Nội mới, danh tính các nạn nhân là N.Đ.H (sinh năm 1998), Đ.D.H (sinh năm 1999) và cháu N.Đ.G.K (sinh năm 2019) đã kịp thời được đưa xuống vị trí an toàn, hiện sức khỏe đã bình phục. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.