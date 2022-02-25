Ngoài ra, Viện KSND huyện Đức Hòa cũng yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa thực hiện việc chuyển hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An.

Liên quan đến vụ ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai suốt thời gian qua, theo Tiền Phong, trước đó, ngày 24/2, Viện KSND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã ra quyết định chuyển vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” do Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa khởi tố, đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.

Theo Dân Trí đưa tin vào sáng ngày 25/2, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho hay, Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân", do cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa khởi tố ngày 3/1.

"Ngoài tội danh trên, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Loạn luân". Tuy vậy, rất khó để khởi tố tội "Loạn luân" vì không có đơn phản ánh, những người nghi ngờ liên quan đều phủ nhận việc quan hệ với ông Lê Tùng Vân để sinh con" - nguồn tin trên chia sẻ thêm.

Theo luật sư Trịnh Vĩnh Phúc - người bào chữa cho bị cáo Lê Tùng Vân, sức khỏe ông Lê Tùng Vân hiện rất yếu, người hốc hác đi nhiều so với trước khi bị khởi tố...

Theo luật sư Phúc, đã có 5 luật sư chính thức hoàn tất thủ tục để được tham gia bào chữa cho vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xảy ra tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (hay còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai, Thiền am bên bờ vũ trụ).

"Chúng tôi chưa được thông báo về các tội danh khác của ông Lê Tùng Vân. Chúng tôi chỉ biết cơ quan điều tra đã khởi tố theo điều 331 Bộ luật hình sự. Tuy vậy, tại cơ quan điều tra, ông Vân phản đối tất cả những tội danh. Khi được tống đạt các thông báo quyết định giám định, ông Vân không chấp nhận" - luật sư Phúc nói thêm.

Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, theo Người Lao Động, ngày 7/1, Đại tá Văn Công Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai”, gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương - cùng địa chỉ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.