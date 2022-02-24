Thông tin MỚI NHẤT về ồn ào kiện tụng của 'Tịnh thất Bồng Lai': Chuyển vụ việc lên Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An điều tra theo thẩm quyền

Xã hội 24/02/2022 17:20

Viện KSND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã ra quyết định chuyển vụ án hình sự liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.

Theo Tiền Phong, ngày 24/2, liên quan vụ "Tịnh thất Bồng Lai", Viện KSND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã ra quyết định chuyển vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” do Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa khởi tố, đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Viện KSND huyện Đức Hòa cũng yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa thực hiện việc chuyển hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An.

Việc Viện KSND huyện Đức Hòa quyết định nêu trên xuất phát từ đề xuất của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa.

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Ông Lê Tùng Vân và một số người sống tại Tịnh thất - Ảnh: Internet

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, trưa ngày 24/2, luật sư Đào Kim Lân (Công ty luật An Thịnh Phát, Đoàn luật sư TP.HCM) cũng cho hay, căn cứ theo điều 41, 165 và 169 Bộ luật Tố tụng hình sự, vụ án Tịnh thất Bồng Lai do CSĐT Công an huyện Đức Hòa khởi tố đã được chuyển đến Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An. Đồng thời, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa cũng sẽ chuyển hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can theo quy định.  

Được biết, luật sư Lân là 1 trong 5 luật sư tham gia bào chữa cho các bị can trong vụ Tịnh thất Bồng Lai. Luật sư Lân cho biết: "Các bị can vẫn được gặp luật sư trong những buổi làm việc, cả việc ký nhận quyết định chuyển vụ án bao gồm 3 bị can đang tạm giam và 1 bị can đang tại ngoại.

Tính đến nay, các bị can chỉ đang bị truy tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, Quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" (quy định tại điều 331 Bộ Luật Hình Sự 2015 sửa đổi 2017).

Hiện tại, các thành viên khác trong Tịnh thất Bồng Lai đã đi lại, sinh hoạt bình thường, lực lượng chức năng không còn canh giữ trong khuôn viên, chỉ còn một số người hiện diện bên ngoài. Mục đích là để bảo vệ an ninh trật tự".

Như đã đưa tin trước đó, theo Người Lao Động, ngày 7/1, Đại tá Văn Công Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai”, gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương - cùng địa chỉ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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