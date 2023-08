Trên đường đi mời đám cưới của mình trở về, nam thanh niên xảy ra mâu thuẫn với hai người khác và bị đâm tử vong.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Bảo Khang (22 tuổi, ngụ thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, tối ngày 20/2, sau khi nhậu xong, Khang cùng Nguyễn Công Luận điều khiển xe mô tô về đến khu vực ấp An Thạnh, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên thì gặp Chau Si Thu (21 tuổi) và Chau Chhai (24 tuổi) trên đường đi mời đám cưới về.

Chhai và Thu chạy theo Khang và Luận hỏi chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Thu chạy cúp đầu xe, Chhai ngồi sau dùng dây thắt lưng đánh nhiều cái vào người Khang rồi hai bên cùng xuống xe đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Khang lấy con dao bấm đâm nhiều nhát vào người Chhai khiến nạn nhân tử vong. Khang tiếp tục cầm dao đâm Thu gây thương tích. Sau đó, Khang và Luận ném bỏ hung khí và rời khỏi hiện trường.

Nghi can Nguyễn Bảo Khang - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo báo Lao Động, đưa tin cụ thể về vụ ẩu đả, theo đó, trong lúc xô xát, Khang lấy con dao bấm giấu trong người ra đâm Chhai nhiều nhát vào người, Chhai bỏ chạy được khoảng 10 mét thì gục ngã bên lề đường. Khang tiếp tục cầm dao chạy đến chỗ Thu đang đánh nhau với Luận đâm nhiều nhát vào người Thu, Thu bỏ chạy. Khang cùng Luận lên xe rời khỏi hiện trường và ném bỏ cây dao gây án.

Được biết dự kiến ngày 25/2 tới Chhai sẽ tổ chức đám cưới nhưng lại bất ngờ thiệt mạng.

Hiện trường liên quan Chau Chhai bị đối tượng Nguyễn Bảo Khang đâm chết - Ảnh: Dân Trí

Theo Dân Trí, sau khi biết Chhai đã tử vong, Khang đến Công an xã An Hảo đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình. Còn Thu sau khi bị đâm được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Tịnh Biên tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiếp tục điều tra làm rõ.

