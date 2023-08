Cục Hàng không Việt Nam ra thông báo khẩn vì Nga - Ukraine đóng cửa vùng trời

Mới đây, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho hay, Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án hình sự liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai khiến dư luận xôn xao suốt thời gian qua.