Cục Hàng không Việt Nam ra thông báo khẩn vì Nga - Ukraine đóng cửa vùng trời

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam nhận được thư số EUR/NAT 22-0087.RD (GUD/OTC) đề ngày 24-2/2022 của Văn phòng ICAO khu vực Châu Âu/Bắc Đại Tây Dương về việc đóng cửa không phận tại Moldova, Ukraine và một phần vùng thông báo bay (FIR) của Cộng hòa Liên Bang Nga.

Theo Người Lao Động, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa có công văn gửi các hãng hàng không Việt Nam: Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Pacific Airlines về việc hạn chế, đóng cửa vùng trời, sân bay tại Nga, Ukraine.

Ukraine cũng thông báo cùng nội dung này tại điện văn NOTAM UUXX A1081/22. Không phận của Moldova cũng đã bị đóng (tại điện văn NOTAM LUUU A0043/22).

Nhà chức trách Ukraine thông báo đóng cửa không phận trong các FIR Dnipro (UKDV), Simferopol (UKFV), Lviv (UKLV), Odesa (UKOV) and Kyiv (UKBV) tại điện văn NOTAM UKBV A0576/22. Nhà chức trách Liên bang Nga cũng thông báo đóng một phần không phận trong FIR Rostov (URRV) tại điện văn NOTAM URRV U0104/22 và không phận khác.

Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) cho biết sẽ tiếp tục phối hợp tích cực với các Nhà chức trách liên quan và các quốc gia khác trong khu vực về những diễn biến tiếp theo, đặc biệt là những diễn biễn có thể ảnh hưởng tới an toàn bay.

Cục Hàng không Việt Nam ra thông báo khẩn liên quan căng thẳng Nga - Ukraine - Ảnh minh họa: Internet

Theo báo Tin Tức, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cũng cho biết đã nhận được báo cáo của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) về việc Nga và Ukraine đã phát hành các điện văn thông báo về việc đóng cửa sân bay, hạn chế, đóng cửa một số vùng trời và một số đoạn đường hàng không, đặc biệt là khu vực tiếp giáp với phía Đông Bắc Ukraine.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động bay đi, đến và bay qua lãnh thổ Nga, Ukraine, Moldova, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không nghiên cứu thư của ICAO; liên tục cập nhật các điện văn thông báo hàng không về việc hạn chế/đóng cửa vùng trời, đóng cửa các sân bay/đoạn đường hàng không của Nga, Ukraine và các quốc gia liên quan khác.

"Các hãng cũng cần rà soát các đường bay, căn cứ vào kế hoạch khai thác, lựa chọn các đường bay thay thế (nếu cần thiết), đảm bảo bay tránh khu vực, đường hàng không bị đóng cửa, hạn chế khai thác. Không chọn sân bay dự bị là các sân bay đã được thông báo đóng cửa và các sân bay nằm gần khu vực vùng trời bị ảnh hưởng" - Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam chỉ đạo

Chia sẻ vớI Dân Trí, ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục HKVN - cho biết, hiện tại Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất của Việt Nam đang khai thác các chuyến bay tới Nga và không qua không phận Ukraine.

"Đường bay từ Việt Nam đi Nga đã được Vietnam Airlines điều chỉnh để tránh Ukraine từ sau sự cố máy MH17 của Malaysia bị bắn rơi ở miền đông Ukraine năm 2014" - ông Thắng thông tin.

Trong một diễn biến khác, ngày 25/2, Nga thông báo cấm tất cả các chuyến bay của Anh sử dụng không phận của nước này. Động thái này nhằm đáp trả việc Anh cấm hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot sử dụng không phận - một trong các lệnh trừng phạt Nga được công bố hôm 24/2.

Business Insider đưa tin, Nga và Ukraine thay nhau kiểm soát sân bay chiến lược Hostomel, nằm cách thủ đô Kiev chỉ khoảng 10 km. Lực lượng Nga và Ukraine đã đối đầu với nhau hàng giờ đồng hồ tại sân bay quan trọng này.