Chiếc cano chở khách bị chìm ở khu vực biển Cửa Đại có chở theo nhiều người, nhiều khả năng "có thương vong", trên ca nô có khoảng hơn 35 người.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, chiều 26/2, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), xác nhận một vụ chìm cano xảy ra ở khu vực biển Cửa Đại khiến nhiều người mất tích.

"Cano chìm lúc 12h trưa nay. Các lực lượng đang tập trung lo cứu hộ. Nhiều khả năng vụ tai nạn có thương vong", ông Sơn nói.

Theo thông tin ban đầu, cano chở khách từ đảo Cù Lao Chàm về Cửa Đại (TP Hội An) thì gặp nạn.

Cũng trong chiều cùng ngày, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết trên báo Pháp luật TP.HCM, chiếc ca nô bị chìm ngoài khơi biển Hội An, trên ca nô có khoảng hơn 35 người.

Theo Đại tá Mẫn, đầu giờ chiều, một chiếc ca nô từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền thì bị chìm.

“Các lực lượng đang tập trung ở biển Cửa Đại. Các ca nô đang tập trung đi tìm những người bị chìm ngoài biển. Nghe nói trên ca nô có cả phụ nữ và trẻ em, rất đông”, Đại tá Mẫn nói.

Vụ tai nạn xảy ra ngoài khơi, thời tiết tại vùng biển chiếc ca nô gặp nạn đang có sóng lớn nên công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Đến 16h, trao đổi với PV Tổ Quốc, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, xác nhận đã xác định có ít nhân 5 khách du lịch tử vong. Ông Sơn cũng thông tin đã cứu được 20 người, những người còn lại đang mất tích.

Lên phương án tính giá rác theo khối lượng ở TP.HCM bằng 4 cách Qua nghiên cứu, tham khảo các phương pháp xác định khối lượng rác phát sinh từ hộ gia đình, chủ nguồn thải đã được áp dụng hiệu quả từ các quốc gia phát triển trên thế giới và trên cơ sở điều kiện thực tiễn của TP.HCM, ngành môi trường dự kiến thực hiện tính tiền rác theo bốn cách.

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