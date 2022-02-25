Người dân cho biết thời điểm xảy ra vụ cháy, lửa bùng lên từ tầng cao của khách sạn đang trong quá trình sửa chữa. Ngay sau đó, nhiều người ở trong tòa nhà hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, vụ cháy xảy ra khoảng 13h ngày 25/2 tại tầng cao của tòa nhà 35 Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM.

Người dân cho biết thời điểm trên, lửa bùng lên từ tầng cao của khách sạn đang trong quá trình sửa chữa.

Ngay sau đó, nhiều người ở trong tòa nhà hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận 1 có mặt phong tỏa, tiếp cận dập lửa. Tại hiện trường, cảnh sát phong tỏa đoạn đường Nguyễn Trung Trực từ Nguyễn Du đến Lý Tự Trọng để triển khai phương án chữa cháy và cứu hộ.

Đám cháy từ tầng cao của tòa nhà - Ảnh: VietNamNet

Liên quan đến vụ cháy nói trên, Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, do đám cháy xuất phát trên tầng cao, nên lực lượng chức năng phải dùng xe thang tiếp cận để phun nước dập lửa.

Sau khoảng 15 phút phun nước, đám cháy được khống chế và dập tắt sau đó.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên nhiều tài sản bị thiêu rụi. Được biết khách sạn khoảng 7 tầng đang trong quá trình tu sửa thì xảy ra cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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