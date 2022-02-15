Hà Nội: Cháy lớn lan nhiều cửa hàng trên phố cùng tiếng nổ dữ dội, cột khói bốc cao hàng trăm mét

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội cùng nhiều tiếng nổ lớn nghi phát ra từ một nhà hàng nằm trong ngõ nên khá khó tiếp cận.

Theo ghi nhận của báo Người Lao Động, khoảng 11 giờ ngày 15/2, một đám cháy cực lớn xảy ra tại dãy cửa hàng trên phố Nguyễn Xiển (Hà Nội).

Theo người dân, được biết, khoảng gần 11 giờ, người dân phát hiện đám cháy lớn phát ra từ cửa hàng kinh doanh ăn uống số 281 Nguyễn Xiển nên đã hô hoán cho mọi người tới giúp và lập tức thông báo lực lượng chức năng. Ngay sau đó, khoảng 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã được huy động đến chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đám cháy lớn nên đã lan rộng ra một số cửa hàng liền kề. Hiện chưa có thống kê thiệt hại về người và tài sản.

Đám cháy lớn, khói bốc cao hàng trăm mét - Ảnh: Người Lao động

Trao đổi với Vietnamnet, anh Nguyễn Hoàng Long (280 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, ngọn lửa bốc lên dữ dội kèm theo những tiếng nổ rất lớn. Khu vực phát hỏa nằm ở trong ngõ nên gây khó khăn cho công tác dập lửa. Đám cháy xảy ra ngay dưới chân đường điện 110KV nên lực lượng chức năng xin cắt điện khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, hàng chục cửa hàng xung quanh đang vội vã khuân đồ đạc ra ngoài.

Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy - Ảnh: Người Lao động

Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Văn Thắng - Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết: “Vụ cháy xuất phát từ nhà dân, hộ kinh doanh, nếu không tổ chức khoanh vùng chữa cháy kịp thời thì lan ra cả dãy phố. Đồng thời, phía trên là đường điện 110kV nên rất nguy hiểm. Bước đầu chúng tôi xác định không có người bị mắc kẹt trong đám cháy", ông Thắng thông tin.

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