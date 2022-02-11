Người phụ nữ khoảng 42 tuổi được phát hiện chết cháy sau vườn nhà, bước đầu nghi do tự thiêu bằng xăng.

Dẫn tin từ Dân Trí, tối ngày 10/2, ông Cao Xuân Dương, Chủ tịch UBND xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ tử vong tại nhà riêng, thi thể cháy sém, nghi do tự thiêu bằng xăng.

Nạn nhân trong vụ việc được xác nhận là chị Đ.Th.L. (SN 1980), trú tại xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa. Thời điểm người thân phát hiện thi thể chị L. là vào sáng cùng ngày, lúc này, chị L. đã trong tình trạng cháy sém, tử vong. Tại hiện trường, các dấu hiệu bước đầu cho thấy chị L. tử vong do cháy xăng, nghi tự thiêu.

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Nhận được thông báo về vụ việc, lực lượng chức năng sau đó đã nhanh chóng có mặt để làm rõ nguyên nhân. Chính quyền xã Trung Hóa và người dân cũng đã tới thăm hỏi và hỗ trợ gia đình mai táng nạn nhân theo phong tục của địa phương.

Khi còn sống, chị L. thường ngày được nhận xét là người nhanh nhẹn, tháo vát, tuy nhiên thời gian gần đây có các triệu chứng về thần kinh, không còn nhận biết được ai, nói năng lung tung. Gia đình chị L. đã đưa chị đi chạy chữa nhiều nơi nhưng chưa khỏi bệnh.

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