Hà Nội: Giải cứu kịp thời cháu bé 6 tuổi mắc kẹt trong căn nhà đang cháy

Xã hội 23/02/2022 08:39

Cháu bé 6 tuổi bị mắc kẹt tại tầng 2 của ngôi nhà đang cháy được người dân và lực lượng chức năng giải cứu kịp thời.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, khoảng 14h47 ngày 22/2, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại ngôi nhà trong ngách 197/37 đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ và 11 xe máy chữa cháy của Công an quận Hoàng Mai tới hiện trường ứng cứu.

Theo người dân cho biết, đám cháy xuất phát từ phòng ngủ tầng 1 của ngôi nhà 2 tầng cho thuê rộng khoảng 30m2 nằm trong ngõ sâu. Do đó, lực lượng chức năng phải sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy, không để cháy lan sang các hộ gia đình xung quanh.

Hà Nội: Giải cứu kịp thời cháu bé 6 tuổi mắc kẹt trong căn nhà đang cháy - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy căn nhà 2 tầng - Ảnh: Tuổi trẻ

Không chỉ vậy, khi phát hiện có người mắc kẹt bên trong, anh Phan Hùng Phát (21 tuổi, hàng xóm gần ngôi nhà bị cháy) và thiếu tá Phan Trần Trung - Trưởng Công an phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) đã nhanh chóng trèo lên tầng 2 đưa cháu bé 6 tuổi xuống nơi an toàn.

Đến khoảng 15h04, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo cơ quan công an, đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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