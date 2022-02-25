Bố mẹ xông hơi phòng COVID-19 cho con khiến trẻ bị bỏng nặng: Bác sĩ khuyến cáo đặc biệt, phụ huynh cần lưu ý ngay!

Cụ thể, trường hợp đầu tiên bệnh nhi P.N.K.V. (14 tuổi, trú tại TP Vinh, Nghệ An). Lo lắng trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, mẹ bệnh nhi đã tham khảo trên mạng, chuẩn bị nồi nước lá xông.

Dẫn tin từ VTV, thời gian gần đây, Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An liên tiếp tiếp nhận các trường hợp bệnh nhi bị bỏng do xông nước lá để phòng bệnh COVID-19 .

Mẹ bệnh nhi cho biết: Ngay khi thấy con gặp nạn, gia đình đã đưa đến bệnh viện tuyến dưới để sơ cứu, rồi tiếp tục đưa bệnh nhi đến thầy lang đắp thuốc. Tuy nhiên, tình trạng không đỡ, vết bỏng ngày càng sưng nề, chảy dịch đục, gây đau đớn nhiều hơn cho bệnh nhi.

Tai nạn không mong muốn đã xảy ra, trong lúc xông nước lá, bệnh nhi bất cẩn vướng vào quai nồi. Nước lá xông vừa sôi đã đổ ụp xuống chân, khiến bệnh nhi bị bỏng.

Một bệnh nhi nhập viện do bỏng sau khi xông hơi phòng COVID-19 - Ảnh: VTV

Cũng liên quan đến việc trẻ bị bỏng khi xông hơi phòng COVID-19, báo Tuổi Trẻ đưa tin, bé N.T.K. (4 tuổi, quê huyện Tân Kỳ, Nghệ An), được mẹ mua lá về xông cho cả nhà. Trong lúc mẹ bé K. bế vào lòng để cùng xông thì em bé ưỡn người lên làm nghiêng nồi xông nóng rực lên bé. Bé K. nhập viện bị tổn thương bỏng vùng ngực, đùi trái, tay trái.

Tương tự, theo VTV, trường hợp bệnh nhi N.T.L. (4 tuổi, trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An), cũng bị bỏng nặng do xông nước lá.

Được biết, bệnh nhi cùng mẹ và em cùng xông nước lá. Trong lúc ngồi xông, em bé vươn người lên, đá nghiêng nồi xông lên người bệnh nhi, khiến bệnh nhi bị tổn thương vùng ngực, đùi trái và tay trái.

Sau khi tiếp nhận trường hợp bệnh nhi, các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng đã nhanh chóng phẫu thuật cắt lọc hoại tử, ghép da tạo hình vạt che phủ, điều trị phác đồ bỏng chuyên sâu. Hiện tại, sau hơn 1 tuần điều trị, sức khỏe của các bệnh nhi đều đã ổn định.