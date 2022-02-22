F0 tăng cao, Ninh Bình phát hiện số lượng lớn thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc

Xã hội 22/02/2022 14:44

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình vừa thu giữ một lô thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ, hóa đơn rõ ràng.

Theo nguồn tin từ báo Dân Sinh, ngày 22/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, các lực lượng thuộc Công an Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển số lượng lớn thuốc tân được, thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19... không chứng từ, hóa đơn hợp lệ.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, hồi 10h ngày 20/2, tại tuyến đường Đinh Tất Miễn, phường Đông Thành, TP.Ninh Bình, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình và Công an TP .Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 29H – 107.46 do Nguyễn Bá Hợp, sinh năm 1989, ở phường Phú La, quận Hà Đông, TP.Hà Nội điều khiển.

F0 tăng cao, Ninh Bình phát hiện số lượng lớn thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc - Ảnh 1
Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ lô thuốc trên - Ảnh: Báo Lao Động

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển số lượng lớn thuốc tân dược, thuốc hỗ trợ điều trị covid-19, gồm: 23.000 hộp thuốc kháng sinh, 140 bộ kit test nhanh Covid-19, gần 600 hộp xông tinh dầu kháng Covid-19, 450 chai tinh dầu xịt kháng khuẩn, 60 viên thuốc kháng virus covid-19… trị giá trên 1 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc trên, báo Lao Động thông tin thêm, trong suốt quá trình kiểm tra và làm việc, chủ xe Nguyễn Bá Hợp không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ghi nhận của Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 20/2 đến 16h ngày 21/2, Tỉnh Ninh Bình ghi nhận 1.684 ca mắc mới.

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