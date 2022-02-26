Những người sống sót kể lại giây phút kinh hoàng trong vụ chìm ca nô khiến 13 người tử nạn ở Quảng Nam

Xã hội 26/02/2022 20:38

Những nạn nhân sống sót trong vụ ca nô gặp nạn trên vùng biển Cửa Đại (Quảng Nam) vẫn chưa hết hoàn hồn sau sự việc. Hiện, lực lượng chức năng đã vớt được 35 người, trong đó ít nhất 13 người chết, 4 người vẫn còn mất tích.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào chiều 26/2, liên quan đến vụ chìm ca nô chở 39 người trên vùng biển Cửa Đại, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam, ông Trần Văn Quý (40 tuổi) - thuyền phó của ca nô gặp nạn vẫn chưa hết hoàn hồn cho hay, ông cùng thuyền trưởng là ông Võ Lê Sen (trú phường Cửa Đại, TP.Hội An) chở đoàn khách gần 40 người từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại. Tất cả mọi người trên tàu đều mang áo phao.

Ông Quý cho biết: "Tôi ngồi ở vị trí cuối tàu để quan sát hành khách. Khi tàu gần đến nơi, thì sóng đánh mạnh vào tàu bị bể, nước tràn vào. Lúc này khung cảnh rất hoảng loạn. Tôi hô to mọi người bình tĩnh nhưng không ai nghe cả".

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Ông Trần Văn Quý là thuyền phó ca nô gặp nạn trên vùng biển Cửa Đại (Quảng Nam) - Ảnh: Vietnamnet

Ông Quý khẳng định rằng tất cả mọi người trên tàu đều mang áo phao nhưng không phần lớn không thể thoát được do trần tàu kín, mọi người bị mắc lại trong tàu. Ông chia sẻ: "Khi hoàng hồn lại, tôi vội vàng ngụp lặn trong nước để cứu được người nào hay người đó. Vớt được hơn chục người thì mọi thứ im ắng đến đáng sợ, lúc này tôi cũng đuối sức. Vụ việc xảy ra quá nhanh, không ai kịp trở tay"

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Em Nguyễn Xuân V. - Ảnh: Vietnamnet

Em Nguyễn Xuân V. (14 tuổi, trú huyện Đông Anh, TP Hà Nội) cũng là nạn nhân may mắn sống sót cho biết, gia đình từ TP.Hà Nội vào TP Đà Nẵng du lịch. Em V. nhớ lại: "Sáng 26/2, gia đình em vào TP.Hội An để ra đảo Cù Lao Chàm tham quan. Tuy nhiên, khi tàu đang vào bờ thì bất ngờ sóng lớn đánh lật chìm, mọi người rất hốt hoảng. Lúc đó, em mặc áo phao trôi nổi trên mặt biển. Khoảng hơn 30 phút được lực lượng chức năng cứu hộ đưa vào".

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Chiếc ca nô gặp nạn ngoài khơi biển Hội An - Ảnh: Internet
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Máy bay trực thăng quần thảo, rọi đèn cao áp xuống biển để tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Bên cạnh đó, Pháp luật TP.HCM đưa tin, lực lượng chức năng và người dân hiện đã tìm kiếm và vớt được 35 nạn nhân, trong đó có 13 nạn nhân tử vong và hiện tại đang tiếp tục tìm kiếm 4 nạn nhân còn lại, trong đó có 2 trẻ em. 

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, phân công lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

Vụ chìm ca nô chở 39 người ở Quảng Nam: Huy động trực thăng tìm 4 nạn nhân mất tích, trong đó có 2 trẻ em

Vụ chìm ca nô chở 39 người ở Quảng Nam: Huy động trực thăng tìm 4 nạn nhân mất tích, trong đó có 2 trẻ em

Liên quan đến vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại, TP Hội An, trực thăng không quân 372 cất cánh từ Đà Nẵng được huy động để hỗ trực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

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