Đã tìm thấy thi thể của bé gái 3 tuổi, nạn nhân thứ 16 trong vụ lật ca nô ở Quảng Nam

Xã hội 28/02/2022 08:22

Vào 23 giờ ngày 27/2, thi thể của bé gái bé gái 3 tuổi được phát hiện trong khoang tàu xảy ra tai nạn và được đưa về nhà tang lễ Hội An lo hậu sự.

Theo chia sẻ thông tin từ VTV News, liên quan đến vụ chìm ca nô chở 39 người trên vùng biển Cửa Đại, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam, vào lúc 23h ngày 27/2, ông Nguyễn Công Sỹ, Chủ tịch UBND phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một thi thể bé gái 3 tuổi trong vụ lật cano chở 39 người. Đây là nạn nhân tử vong thứ 16 trong vụ chìm ca nô du lịch. 

Lực lượng chức năng nhận định ban đầu có thể là do sóng đánh cuốn trôi thi thể vào hộp kĩ thuật phía sau lái của ca nô. Thi thể sau đó được đưa về nhà tang lễ Hội An để lo hậu sự. Tính đến thời điểm này, còn 1 bé trai sinh năm 2019 vẫn mất tích.

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Thi thể cháu bé được tìm thấy ngay chính trên chiếc cano gặp nạn - Ảnh: VTV News
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Thi thể sau đó được đưa về nhà tang lễ Hội An để lo hậu sự - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo báo Lao Động đưa tin, vào lúc 14h ngày 26/2, chiếc ca nô chở khách du lịch của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng đang vận chuyển khách từ xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì bị lật.

Lúc gặp nạn, cano chở 39 người, gồm 3 thuyền viên và 36 hành khách. Cơ quan chức năng đã tìm kiếm và vớt được 37 nạn nhân, trong đó có 16 người tử vong, 1 người còn mất tích.

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Chiếc ca nô gặp nạn ở biển Cửa Đại - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Hiện tại, Tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục huy động tổng lực các phương tiện và lực lượng tìm kiếm cứu hộ chuyên nghiệp của từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải, Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, trực thăng của binh chủng không quân, các doanh nghiệp và người dân địa phương. Đại diện các Cục nghiệp vụ gồm Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cũng đang tiếp tục phối hợp với Công an Quảng Nam tổ chức điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cảnh sát xác định cano QNa1152 được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày 19/1/2023, trọng tải toàn phần, số lượng người được phép chở sức kéo đẩy là 4,1 tấn, tương ứng 35 hành khách. Thuyền trưởng Lê Sen có chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa hạng 3, đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

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