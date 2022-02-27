Mới đây, vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại khiến nhiều người không khỏi xót xa vì số lượng thương vong quá lớn. Ông Nguyễn Tấn Hiệp (50 tuổi, trú TP.HCM) là một trong những nạn nhân may mắn thoát cửa tử thần đã có chia sẻ lại giây phút kinh hoàng trong vụ việc trên. Trao đổi với Infonet/ Vietnamnet, ông Hiệp cho hay, ông cùng vợ lên ca nô và ngồi ở giữa. Khi ca nô di chuyển khoảng 20 phút thì bất ngờ lật úp. Lúc này, ông cố lặn tìm cửa sổ thoát ra ngoài.

Sau khi đã thoát ra, ông cố gắng lặn xuống cứu vợ nhưng không tìm thấy. Sau đó, ông kéo được 4 người ra khỏi ca nô bị lật úp nhưng họ đều đã tử vong. Ông sau đó được ca nô đi phía sau ứng cứu, đưa vào bờ. “Mọi người mắc kẹt trong ca nô bị ngập nước nên tử vong nhanh” - ông Hiệp nói.