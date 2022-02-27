Đau đớn tột cùng qua lời kể của nạn nhân sống sót vụ chìm ca nô: 'Hai vợ chồng vui vẻ đi du lịch mà giờ đây phải mang thi thể vợ trở về'

Xã hội 27/02/2022 12:57

Chỉ sau một chuyến du lịch ngắn ngày mà giờ đây, ông Phạm Ngọc Hùng (51 tuổi, trú TP.HCM) đã mất đi người vợ mãi mãi và các con phải mồ côi mẹ, còn nỗi đau đớn nào hơn…

Mới đây, vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại khiến nhiều người không khỏi xót xa vì số lượng thương vong quá lớn. Ông Nguyễn Tấn Hiệp (50 tuổi, trú TP.HCM) là một trong những nạn nhân may mắn thoát cửa tử thần đã có chia sẻ lại giây phút kinh hoàng trong vụ việc trên. Trao đổi với Infonet/ Vietnamnet, ông Hiệp cho hay, ông cùng vợ lên ca nô và ngồi ở giữa. Khi ca nô di chuyển khoảng 20 phút thì bất ngờ lật úp. Lúc này, ông cố lặn tìm cửa sổ thoát ra ngoài.

Sau khi đã thoát ra, ông cố gắng lặn xuống cứu vợ nhưng không tìm thấy. Sau đó, ông kéo được 4 người ra khỏi ca nô bị lật úp nhưng họ đều đã tử vong. Ông sau đó được ca nô đi phía sau ứng cứu, đưa vào bờ. “Mọi người mắc kẹt trong ca nô bị ngập nước nên tử vong nhanh” - ông Hiệp nói.

Đau đớn tột cùng qua lời kể của nạn nhân sống sót vụ chìm ca nô: 'Hai vợ chồng vui vẻ đi du lịch mà giờ đây phải mang thi thể vợ trở về' - Ảnh 1
Ông Hiệp cố lặn xuống tìm vợ nhưng không thấy - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trao đổi với Doanh Nghiệp và Tiếp thị, cùng đi trên chuyến ca nô, ông Phạm Ngọc Hùng (51 tuổi, trú TP.HCM) cũng cho hay, vợ chồng ông cùng 6 người bạn ra TP. Hội An du lịch hai ngày trước. Sáng 26/2, cả nhóm lên ca nô ra đảo Cù Lao Chàm chơi, gần 14h thì lên ca nô vào bờ. Ông Hùng xót xa thuật lại: “Tàu đang chạy nhanh thì bị sóng đánh lật úp. Những đứa trẻ ở trên mũi bị văng xuống nước, những người còn lại nằm trong ca nô…".

Trong giây phút cận kề sinh tử, ông Hùng dùng hết sức đạp mạnh vào cửa sổ ca nô thành công thoát ra ngoài. Gần 10 phút sau, ông được ca nô đi sau cứu trong tình trạng bất tỉnh do uống nhiều nước lạnh. Khi vào bờ, ông được sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện.

Đau đớn tột cùng qua lời kể của nạn nhân sống sót vụ chìm ca nô: 'Hai vợ chồng vui vẻ đi du lịch mà giờ đây phải mang thi thể vợ trở về' - Ảnh 2
Ông Hùng xót xa kể lại giây phút cướp đi người vợ thân yêu của mình - Ảnh: Internet

Thế nhưng sau khi tỉnh lại, ông phải đón nhận nỗi đau quá lớn: vợ ông đã không thể sống sót. Ông Hùng cho biết, vợ chồng ông có 3 người con nhưng giờ đây các con phải mồ côi mẹ. Hai vợ chồng vui vẻ đi du lịch mà giờ đây ông phải mang thi thể vợ trở về, còn nỗi đau đớn nào hơn…

 

 

Thông tin chi tiết về chiếc ca nô gặp nạn ở biển Cửa Đại khiến 15 người tử vong, 2 người mất tích

Thông tin chi tiết về chiếc ca nô gặp nạn ở biển Cửa Đại khiến 15 người tử vong, 2 người mất tích

Chiếc ca nô gặp nạn thuộc quyền sở hữu của công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông, còn thời hạn kiểm định đến tháng 1/2023 và đảm bảo đúng quy định về chở hành khách, tải trọng.

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