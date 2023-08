Liên quan đến vụ chìm ca nô tại biển Cửa Đại, TP Hội An khiến hơn chục người tử vong, dân tin từ VOV khuya ngày 26/2. Hàng chục người thân các nạn nhân xấu số trong vụ chìm tàu trên biển Cửa Đại, Hội An tức trắng đêm, tập trung đông tại bờ biển Cửa Đại. Tiếng khóc nghẹn ngào, tiếng cầu nguyện vang lên trong đêm tối khiến ai chứng kiến đều xót xa.

Người dân TP Hội An cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số. (Ảnh: VOV)

Tại khu vực Cửa Đại, hàng trăm người dân tại Hội An lập bàn thờ vọng thắp hoa đăng cầu nguyện bình an cho các nạn nhân đang còn mất tích trên biển. Bất chấp đêm tối, gió lạnh, rất nhiều người vẫn dõi mắt về phía biển khơi, với hy vọng những nạn nhân còn lại của vụ lật ca nô trưa hôm trước còn sống. Tuy nhiên, niềm hy vọng mong manh ấy đang vơi dần khi Cửa Đại gió to, sóng lớn khiến cơ quan chức năng phải tạm dừng việc tìm kiếm.