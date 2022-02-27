Vụ chìm ca nô biển Cửa Đại: Người thân khóc nghẹn tìm nạn nhân mất tích, người dân thức trắng đêm thắp hoa đăng cầu nguyện

Xã hội 27/02/2022 09:03

Trong đêm, bất chấp gió lạnh, sóng lớn, nhiều người dõi mắt về phía biển khơi mong mỏi tin tức từ người thân đang mất tích, hàng chục người dân tập trung thắp hoa đăng cầu nguyện, lập thùng tiền quyên góp chia buồn cùng gia đình các nạn nhân vụ chìm ca nô.

Liên quan đến vụ chìm ca nô tại biển Cửa Đại, TP Hội An khiến hơn chục người tử vong, dân tin từ VOV khuya ngày 26/2. Hàng chục người thân các nạn nhân xấu số trong vụ chìm tàu trên biển Cửa Đại, Hội An tức trắng đêm, tập trung đông tại bờ biển Cửa Đại. Tiếng khóc nghẹn ngào, tiếng cầu nguyện vang lên trong đêm tối khiến ai chứng kiến đều xót xa.

Vụ chìm ca nô biển Cửa Đại: Người thân khóc nghẹn tìm nạn nhân mất tích, người dân thức trắng đêm thắp hoa đăng cầu nguyện - Ảnh 1
Người dân TP Hội An cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số. (Ảnh: VOV)

Tại khu vực Cửa Đại, hàng trăm người dân tại Hội An lập bàn thờ vọng thắp hoa đăng cầu nguyện bình an cho các nạn nhân đang còn mất tích trên biển. Bất chấp đêm tối, gió lạnh, rất nhiều người vẫn dõi mắt về phía biển khơi, với hy vọng những nạn nhân còn lại của vụ lật ca nô trưa hôm trước còn sống. Tuy nhiên, niềm hy vọng mong manh ấy đang vơi dần khi Cửa Đại gió to, sóng lớn khiến cơ quan chức năng phải tạm dừng việc tìm kiếm.

Vụ chìm ca nô biển Cửa Đại: Người thân khóc nghẹn tìm nạn nhân mất tích, người dân thức trắng đêm thắp hoa đăng cầu nguyện - Ảnh 2
 Tại khu vực cảng Cửa Đại, nhiều người dân lập bàn thờ vọng thắp hương, hoa đăng cầu nguyện bình an cho các nạn nhân. (Ảnh: Zing)

 

Vụ chìm ca nô biển Cửa Đại: Người thân khóc nghẹn tìm nạn nhân mất tích, người dân thức trắng đêm thắp hoa đăng cầu nguyện - Ảnh 3
Gia đình 4 nạn nhân xấu số đang cầu nguyện cho người thân của họ được sớm tìm thấy. (Ảnh: VOV)

Dẫn tin từ Viet Nam Net, nhiều người dân cũng tập trung trước nhà tang lễ ở đường Ngô Gia Tự (TP Hội An) chia sẻ mất mát cùng gia đình các nạn nhân xấu số. Tại đây, người dân lập thùng quyên góp để giúp đỡ gia đình những người gặp nạn. Bên trong nhà tang lễ, lực lượng chức năng vẫn đang làm các thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình các nạn nhân.

Vụ chìm ca nô biển Cửa Đại: Người thân khóc nghẹn tìm nạn nhân mất tích, người dân thức trắng đêm thắp hoa đăng cầu nguyện - Ảnh 4
Rất đông người dân thức chờ đợi tin tốt lành từ lực lượng tìm kiếm cứu nạn. (Ảnh: Vietnam Net)

Liên quan đến vụ việc, rạng sáng 27/2, lực lượng tìm kiếm ở hiện trường đã tìm thấy thi thể 2 trẻ em, đang chờ xác định danh tính. Như vậy, con số tử vong trong vụ việc hiện đã lên 15 người, có 22 người được cứu và còn 2 người vẫn đang mất tích chưa được tìm thấy.

Vụ chìm ca nô biển Cửa Đại: Người thân khóc nghẹn tìm nạn nhân mất tích, người dân thức trắng đêm thắp hoa đăng cầu nguyện - Ảnh 5
Những người sống sót trong vụ tai nạn. (Ảnh: Zing)

Trước đó, ngày 26/2 lúc 14h10, Đồn biên phòng Cửa Đại nhận được thông tin một vụ lật ca nô chở 39 người gồm 36 hành khách và 3 thuyền viên trên vùng biển Cửa Đại. Về nguyên nhân của vụ tai nạn, ông Nguyễn Văn Sơn - chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết qua lời kể của các nhân chứng, khi chiếc ca nô từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì mắc cạn bãi cát cuối sông, lúc này bị sóng đánh lật úp. Do loại ca nô thiết kế kín nên nhiều phụ nữ và trẻ em không thoát ra được.

 

Tìm thấy thêm thi thể 2 trẻ em trong vụ lật ca nô ở Hội An, vẫn còn 2 người đang mất tích

Tìm thấy thêm thi thể 2 trẻ em trong vụ lật ca nô ở Hội An, vẫn còn 2 người đang mất tích

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân là trẻ em trong vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại, TP Hội An, hiện vẫn còn 2 người mất tích.

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