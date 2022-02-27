Lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân là trẻ em trong vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại, TP Hội An, hiện vẫn còn 2 người mất tích.

Liên quan đến vụ chìm ca nô chở theo 39 người, dẫn tin từ Vietnam Net, rạng sáng 27/2, lực lượng tìm kiếm ở hiện trường đã tìm thấy thi thể 2 trẻ em, đang chờ xác định danh tính. Như vậy, ngoài 22 người được cứu, 15 người tử vong, vẫn còn 2 người chưa được tìm thấy.

Chủ tịch UBND phường Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) Lê Công Sỹ cho biết: “Vì đang trên đường đưa vào bờ nên chưa xác định được 2 bé này tên gì, chỉ nhận được thông tin báo về xác nhận đã tìm được thi thể 2 bé trong 4 người mất tích còn lại”, ông Sỹ nói.

Vị trí nơi chiếc ca nô bị chìm trên vùng biển Cửa Đại. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Trước đó, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, lúc 14h10 ngày 26/2, Đồn biên phòng Cửa Đại nhận được thông tin một vụ lật ca nô chở 39 người gồm 36 hành khách và 3 thuyền viên trên vùng biển Cửa Đại. Ngay lập tức lực lượng biên phòng cùng các lực lượng khác đã huy động tối đa người và phương tiện để tìm kiếm những người mất tích.

Thời điểm trục vớt ngay khi tai nạn xảy ra, có 13 người chết, 22 người được cứu sống và nhiều người mất tích trong đó có trẻ em và phụ nữ. Tính đến thời điểm rạng sáng ngày 27/2, có 22 người được cứu sống, 15 người tử vong và còn 2 người mất tích.

Lực lượng biên phòng cứu những người sống sót. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Về nguyên nhân của vụ tai nạn, ông Nguyễn Văn Sơn - chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết qua lời kể của các nhân chứng, khi chiếc ca nô từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì mắc cạn bãi cát cuối sông, lúc này bị sóng đánh lật úp. Do loại ca nô thiết kế kín nên nhiều phụ nữ và trẻ em không thoát ra được.

"Trên tàu có 39 người đều mang áo phao nên khi tàu lật úp mọi người đều nổi nhưng mắc kẹt bên trong và khó thoát ra được" - ông Sơn nói.

Những người sống sót kể lại giây phút kinh hoàng trong vụ chìm ca nô khiến 13 người tử nạn ở Quảng Nam Những nạn nhân sống sót trong vụ ca nô gặp nạn trên vùng biển Cửa Đại (Quảng Nam) vẫn chưa hết hoàn hồn sau sự việc. Hiện, lực lượng chức năng đã vớt được 35 người, trong đó ít nhất 13 người chết, 4 người vẫn còn mất tích.

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