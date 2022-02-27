Thông tin chi tiết về chiếc ca nô gặp nạn ở biển Cửa Đại khiến 15 người tử vong, 2 người mất tích

Xã hội 27/02/2022 12:35

Chiếc ca nô gặp nạn thuộc quyền sở hữu của công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông, còn thời hạn kiểm định đến tháng 1/2023 và đảm bảo đúng quy định về chở hành khách, tải trọng.

Liên quan đến vụ chìm ca nô thương tâm tại biển Cửa Đại khiến 15 người tử vong và 2 người mất tích, theo báo Thanh Niên đưa tin, sáng 27/2, tại hiện trường cảng Cửa Đại (TP. Hội An, Quảng Nam), Đại tá Nguyễn Quang Nam - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đã huy động 37 tàu thuyền, 2 máy bay trực thăng trên không và hơn 400 người tham gia tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại.

Nói về chiếc ca nô gặp nạn, đại tá Nguyễn Quang Nam cho biết, hiện tại chiếc ca nô đã bị vỡ mũi, nước tràn vào khoang và bị mắc cạn nên chưa thể dắt vào được. Đến chiều tối, khi nước bắt đầu rút, lực lượng chức năng sẽ tiến hành rút nước khỏi ca nô và đưa ca nô vào bờ để cơ quan chức năng tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thông tin chi tiết về chiếc ca nô gặp nạn ở biển Cửa Đại khiến 15 người tử vong, 2 người mất tích - Ảnh 1
Chiếc ca nô gặp nạn trôi nổi trên biển chưa thể đưa vào bở - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Theo thông tin Trí Thức Trẻ, ông Trương Văn Sơn, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết thêm về chiếc ca nô gặp nạn Qna – 1152 thuộc sở hữu của công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông (trụ sở tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam).

"Ca nô này có công suất máy chính 400 CV, sức chở cho phép là 35 người chưa kể thuyền viên, nếu chở hàng hoá thì có tải trọng 4,1 tấn. Tàu được cấp đăng kiểm SB, hạn kiểm định đến ngày 19/1/2023" - ông Sơn cho biết.

Thông tin chi tiết về chiếc ca nô gặp nạn ở biển Cửa Đại khiến 15 người tử vong, 2 người mất tích - Ảnh 2
Huy động thuyển, trực thăng để tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích - Ảnh: Thanh Niên

Qua kiểm tra ban đầu, chủ thuyền, thuyền trưởng, thuyền phó và tài công đều đảm bảo các quy định theo pháp luật khi vận chuyển khách du lịch. Thuyền trưởng là ông Lê Sen (SN 1970, trú phường Cửa Đại, TP. Hội An), được cấp bằng thuyền trưởng hạng T3 vào năm 2016 và hết hạn vào ngày 30/11/2021 vừa qua.

Đến ngày 10/2/2022, ông Sen được Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cấp lại bằng thuyền trưởng hạng T3 và có thời hạn đến tháng 2/2027. "Ông Sen được đánh giá là có kinh nghiệm lái tàu du lịch. Ông này cũng được cơ quan chức năng cấp các chứng chỉ chuyên môn điều khiển ven biển, điều khiển cấp độ cao I, an toàn cơ bản, an toàn ven biển, chứng chỉ máy trưởng và đang còn thời hạn" - ông Sơn cho biết.

Ngoài ra, máy trưởng trên ca nô là ông Nguyễn Văn Nhân được cấp bằng máy trưởng hạng 2 vào tháng 7/2019 và có giá trị đến tháng 7/2024. Tài công trên tàu là ông Trần Quý được cấp các chứng chỉ chuyên môn thuỷ thủ lần đầu vào tháng 9/2020, chứng chỉ an toàn cơ bản được cấp tháng 3/2021, chứng chỉ an toàn ven biển được cấp vào tháng 3/2021.

"Cơ quan chức năng xác nhận, qua kiểm đếm số lượng tàu cao tốc chở đúng số khách theo quy định, không quá tải" - ông Sơn nói.

Thông tin chi tiết về chiếc ca nô gặp nạn ở biển Cửa Đại khiến 15 người tử vong, 2 người mất tích - Ảnh 3
Thuyền trưởng Lê Sen vừa được cấp lại bằng thuyền trưởng hạng T3 - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Khoảng hơn 14h ngày 26/2, tàu ca nô trên đường từ đảo Cù Lao Chàm về Cửa Đại đã gặp tai nạn, lật úp. Thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu có 39 người, trong đó có 2 trẻ em và 3 tài công. Các lực lượng chức năng đã cứu sống 22 người, 2 người vẫn đang mất tích, 15 người đã tử vong.

Vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại: 'Tôi giật mình, không tin vào mắt vào tai khi số lượng thương vong quá lớn'

Vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại: 'Tôi giật mình, không tin vào mắt vào tai khi số lượng thương vong quá lớn'

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân. Tính đến nay, vụ tai nạn lật ca nô trên biển Cửa Đại đã khiến 15 người tử vong, vẫn còn 2 người chưa được tìm thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn ca nô ca nô lật úp Chìm ca nô ở biến Cửa Đại

TIN MỚI NHẤT

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 0 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 9 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số