Nói về chiếc ca nô gặp nạn, đại tá Nguyễn Quang Nam cho biết, hiện tại chiếc ca nô đã bị vỡ mũi, nước tràn vào khoang và bị mắc cạn nên chưa thể dắt vào được. Đến chiều tối, khi nước bắt đầu rút, lực lượng chức năng sẽ tiến hành rút nước khỏi ca nô và đưa ca nô vào bờ để cơ quan chức năng tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ chìm ca nô thương tâm tại biển Cửa Đại khiến 15 người tử vong và 2 người mất tích, theo báo Thanh Niên đưa tin, sáng 27/2, tại hiện trường cảng Cửa Đại (TP. Hội An, Quảng Nam), Đại tá Nguyễn Quang Nam - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đã huy động 37 tàu thuyền, 2 máy bay trực thăng trên không và hơn 400 người tham gia tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại.

"Ca nô này có công suất máy chính 400 CV, sức chở cho phép là 35 người chưa kể thuyền viên, nếu chở hàng hoá thì có tải trọng 4,1 tấn. Tàu được cấp đăng kiểm SB, hạn kiểm định đến ngày 19/1/2023" - ông Sơn cho biết.

Theo thông tin Trí Thức Trẻ, ông Trương Văn Sơn, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết thêm về chiếc ca nô gặp nạn Qna – 1152 thuộc sở hữu của công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông (trụ sở tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Huy động thuyển, trực thăng để tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích - Ảnh: Thanh Niên

Qua kiểm tra ban đầu, chủ thuyền, thuyền trưởng, thuyền phó và tài công đều đảm bảo các quy định theo pháp luật khi vận chuyển khách du lịch. Thuyền trưởng là ông Lê Sen (SN 1970, trú phường Cửa Đại, TP. Hội An), được cấp bằng thuyền trưởng hạng T3 vào năm 2016 và hết hạn vào ngày 30/11/2021 vừa qua.

Đến ngày 10/2/2022, ông Sen được Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cấp lại bằng thuyền trưởng hạng T3 và có thời hạn đến tháng 2/2027. "Ông Sen được đánh giá là có kinh nghiệm lái tàu du lịch. Ông này cũng được cơ quan chức năng cấp các chứng chỉ chuyên môn điều khiển ven biển, điều khiển cấp độ cao I, an toàn cơ bản, an toàn ven biển, chứng chỉ máy trưởng và đang còn thời hạn" - ông Sơn cho biết.

Ngoài ra, máy trưởng trên ca nô là ông Nguyễn Văn Nhân được cấp bằng máy trưởng hạng 2 vào tháng 7/2019 và có giá trị đến tháng 7/2024. Tài công trên tàu là ông Trần Quý được cấp các chứng chỉ chuyên môn thuỷ thủ lần đầu vào tháng 9/2020, chứng chỉ an toàn cơ bản được cấp tháng 3/2021, chứng chỉ an toàn ven biển được cấp vào tháng 3/2021.

"Cơ quan chức năng xác nhận, qua kiểm đếm số lượng tàu cao tốc chở đúng số khách theo quy định, không quá tải" - ông Sơn nói.

Thuyền trưởng Lê Sen vừa được cấp lại bằng thuyền trưởng hạng T3 - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Khoảng hơn 14h ngày 26/2, tàu ca nô trên đường từ đảo Cù Lao Chàm về Cửa Đại đã gặp tai nạn, lật úp. Thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu có 39 người, trong đó có 2 trẻ em và 3 tài công. Các lực lượng chức năng đã cứu sống 22 người, 2 người vẫn đang mất tích, 15 người đã tử vong.