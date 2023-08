Trước vụ tai nạn đau buồn này, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo quyết liệt tìm kiếm những nạn nhân mất tích và hỗ trợ người bị thương, hỗ trợ đưa người tử vong về nhà. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ huy động các tàu giã cào, tàu câu kiều (câu đáy) của ngư dân TP. Hội An và các huyện lân cận như Duy Xuyên, Thăng Bình để tìm cứu người còn mất tích nhanh nhất.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, tối 26/2, ông Hồ Quang Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn sẽ huy động tàu giã cào của ngư dân trong khu vực để tìm 4 du khách mất tích trong vụ chìm ca nô du lịch tại biển Cửa Đại, TP. Hội An.

Sáng 27/2, chính quyền phường Cửa Đại (TP. Hội An, Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thêm được 2 thi thể trên vùng biển Cửa Đại gồm em Ngô Minh H. (sinh năm 2010) và chị Nguyễn Thị Giản Đ. (sinh năm 1998, cùng quê Hà Nội). Hiện, còn 2 nạn nhân mất tích là 2 cháu Nguyễn Minh Q. và Nguyễn Mai A. (cùng sinh năm 2019, cùng quê Hà Nội).

Tỉnh Quảng Nam sẽ dồn mọi nguồn lực để tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích - Ảnh: Người Lao động

Được biết, trước đó, ngay trong đêm 26/2, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - cùng đoàn công tác đã vào đến Hội An để nắm thông tin công tác cứu nạn và tình hình nạn nhân. Trao đổi với báo Người Lao động, chia sẻ nỗi đau với người thân của các nạn nhân trong vụ chìm tàu đặc biệt nghiêm trọng, ông Hùng hay sự việc là bài học đầy đau xót: "Khi nghe báo cáo, tôi giật mình, không tin vào mắt, vào tai mình khi số lượng thương vong quá lớn!".

Đồng thời, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu tỉnh Quảng Nam cũng sẽ kiểm tra độ an toàn của toàn bộ phương tiện tàu thuyền, tăng cường khả năng quan trắc, đảm bảo an toàn luồng tuyến. "Đây là vấn đề cần nghiên cứu trong thời gian đến. Cần rà soát lại toàn bộ hệ thống hàng hải để cải thiện độ an toàn, linh hoạt luồng tuyến" - ông Khuất Việt Hùng nói.