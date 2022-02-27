Đau lòng cảnh một gia đình có 8 người tử vong trong vụ chìm ca nô, 2 cháu bé đang mất tích là anh em

Xã hội 27/02/2022 14:33

Chuyến du lịch định mệnh của 14 người trong một đại gia đình đã cướp đi mạng sống của 8 người, trong đó 2 cháu bé 3 tuổi hiện vẫn đang mất tích.

Tính đến 11h30 trưa ngày 27/2, vụ lật ca nô chở 39 người ở biển Cửa Đại đã thống kê 15 người chết, hai người mất tích và 22 người được cứu sống. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam hiện vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung của 2 cháu nhỏ Nguyễn Minh Quang và Nguyễn Mai Anh (cùng SN: 2019, Hà Nội) đang mất tích. Hàng chục phương tiện cùng hàng trăm người được huy động tìm kiếm tung tích của 2 bé. 

Dẫn tin từ Pháp Luật Online, 2 cháu bé đang mất tích là anh em họ trong đại gia đình ông Ngô Văn Đẩn (huyện Đông Anh, Hà Nội). Ông Đẩn cho biết gia đình ông có 14 người từ TP Hà Nội đến Hội An du lịch. Chuyến du lịch định mệnh đã cướp đi của ông 8 người thân, trong đó hai cháu nhỏ vẫn đang mất tích, chưa tìm thấy thi thể

Đau lòng cảnh một gia đình có 8 người tử vong trong vụ chìm ca nô, 2 cháu bé đang mất tích là anh em - Ảnh 1
8 người trong gia đình ông Đẩn chết và mất tích sau sự cố chìm ca nô. (Ảnh: PLO)

Đứng ở bờ biển Cửa Đại trông ngóng tin 2 cháu, ông Đẩn như người mất hồn. Nhớ lại lúc nhận tin dữ chiều 26/10, ông Đẩn ngã quỵ, không tin vào tai mình. Ông không ngờ lần tiễn đưa người thân ra sân bay là lần cuối cùng ông gần gũi con, cháu. 

“Trước khi đi, ai cũng vui vẻ. Vé đi Hội An gia đình đã đặt trước gần hai năm nhưng vì dịch COVID-19 chưa đi được. Hôm trước, cả nhà tranh thủ cùng nhau đi du lịch. Còn tôi tuổi cao, không đi nổi nên ở nhà” - ông Đẩn nấc nghẹn.

Đau lòng cảnh một gia đình có 8 người tử vong trong vụ chìm ca nô, 2 cháu bé đang mất tích là anh em - Ảnh 2
Người thân đau đớn đứng ở bờ biển chờ tin. (Ảnh: PLO)

Được biết, các nạn nhân sẽ được hỏa táng ở Nhà hỏa táng táng An Phước Viên (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), sau đó đem tro cốt về TP Hà Nội. “Đến tận tám thi thể (kể cả hai cháu mất tích – PV), đưa về ngoài quê thì đứt ruột, đứt gan. Gia đình hoả táng cho các con, các cháu ở trong này” - ông Đẩn tiếp tục nói trong nước mắt.

Trong 2 cháu bé đang mất tích, có cháu Quang theo ba mẹ và người thân đi du lịch trên chuyến ca nô định mệnh. Khi vụ việc xảy ra, người bố được cứu sống, còn mẹ cháu Quang đã tử vong. Bố cháu Quang đang ở nhà hoả táng chờ lo hậu sự cho vợ. Ông dường như không trụ vững khi cùng lúc mất vợ, chờ tin con nhỏ đang mất tích.

Đau lòng cảnh một gia đình có 8 người tử vong trong vụ chìm ca nô, 2 cháu bé đang mất tích là anh em - Ảnh 3
Không khí tang thương bao trùm sau khi thi thể các nạn nhân được đưa về cho gia đình. (Ảnh: Pháp Luật và Bạn đọc)

Tính đến thời điểm rạng sáng ngày 27/2, đã tìm thấy thêm 2 thi thể là trẻ em trôi trên biển và còn 2 cháu bé đang mất tích. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho là chiếc ca nô từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì mắc cạn bãi cát cuối sông, lúc này bị sóng đánh lật úp. Do loại ca nô thiết kế kín nên nhiều người không thoát ra được. 

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam hiện đang lấy lời khai những người có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, trong đó, thuyền trưởng điều khiển ca nô đang hoảng loạn, có lúc ngất xỉu nên chưa thể làm việc.

Thuyền trưởng lái ca nô hoảng loạn, ngất xỉu chưa thể lấy lời khai, sẽ làm thêm xét nghiệm ma túy

Thuyền trưởng lái ca nô hoảng loạn, ngất xỉu chưa thể lấy lời khai, sẽ làm thêm xét nghiệm ma túy

Công an tỉnh Quảng Nam đang lấy lời khai, xét nghiệm ma túy đối với thuyền trưởng điều khiển ca nô bị chìm để phục vụ công tác điều tra, tuy nhiên, người này hiện đang hoảng loạn, có lúc ngất xỉu nên chưa thể làm việc.

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