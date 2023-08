Liên quan đến vụ việc ca nô chở 39 người bị chìm tại biển Cửa Đại, TP Hội An, trưa ngày 27/2, dẫn tin từ Viet Nam Net, đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện lực lượng chức năng đang làm việc với lái tàu Lê Sen (52 tuổi, trú phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) để phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời xét nghiệm xem người thuyển trưởng này có dương tính ma túy hay không. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả xét nghiệm đối với lái tàu này: "Đến sáng nay, lái tàu Lê Sen vẫn đang hoảng loạn và được theo dõi tại Công an TP Hội An. Có lúc người này ngất xỉu nên chưa thể lấy lời khai" - đại tá Lai cho biết.