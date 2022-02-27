Công an tỉnh Quảng Nam đang lấy lời khai, xét nghiệm ma túy đối với thuyền trưởng điều khiển ca nô bị chìm để phục vụ công tác điều tra, tuy nhiên, người này hiện đang hoảng loạn, có lúc ngất xỉu nên chưa thể làm việc.

Liên quan đến vụ việc ca nô chở 39 người bị chìm tại biển Cửa Đại, TP Hội An, trưa ngày 27/2, dẫn tin từ Viet Nam Net, đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện lực lượng chức năng đang làm việc với lái tàu Lê Sen (52 tuổi, trú phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời xét nghiệm xem người thuyển trưởng này có dương tính ma túy hay không. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả xét nghiệm đối với lái tàu này: "Đến sáng nay, lái tàu Lê Sen vẫn đang hoảng loạn và được theo dõi tại Công an TP Hội An. Có lúc người này ngất xỉu nên chưa thể lấy lời khai" - đại tá Lai cho biết.

Lực lượng biên phòng cứu những người sống sót - Ảnh: Tuổi Trẻ Theo Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, ông Lê Sen được cấp bằng thuyền trưởng hạng TY3 lần đầu vào ngày 30/11/2016 và hết hạn vào ngày 30/11/2021. Hôm 10/2/2022, ông này được Sở GTVT Quảng Nam cấp lại bằng thuyền trưởng hạng TY3, có thời hạn đến 10/2/2027. Ngoài ra, ông Sen được cơ quan chức năng cấp các chứng chỉ chuyên môn điều khiển ven biển, điều khiển cấp độ cao I, an toàn cơ bản, an toàn ven biển, chứng chỉ máy trưởng đang còn thời hạn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại. (Ảnh: Zing) Trao đổi với Zing News, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng chức năng hiện cũng đang huy động hàng trăm người tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại: "Khu vực tìm kiếm các nạn nhân đang được mở rộng. Hiện có 37 tàu, cano cùng 2 trực thăng tham gia tìm kiếm, bên cạnh đó có hơn 200 người tìm kiếm trên biển, 80 người tìm kiếm khu vực dọc bờ biển. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại càng sớm càng tốt" - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin. Tại hiện trường mũi ca nô bị vỡ mảng lớn, nhận định là đã đâm vào cồn cát trước khi bị chìm. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Trước đó, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, lúc 14h10 ngày 26/2, Đồn biên phòng Cửa Đại nhận được thông tin một vụ lật ca nô chở 39 người gồm 36 hành khách và 3 thuyền viên trên vùng biển Cửa Đại. Tính đến thời điểm rạng sáng ngày 27/2, đã tìm thấy thêm 2 thi thể là trẻ em trôi trên biển, có 22 người được cứu sống và còn 2 người mất tích. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho là chiếc ca nô từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì mắc cạn bãi cát cuối sông, lúc này bị sóng đánh lật úp. Do loại ca nô thiết kế kín nên nhiều người không thoát ra được.

Vụ chìm ca nô biển Cửa Đại: Người thân khóc nghẹn tìm nạn nhân mất tích, người dân thức trắng đêm thắp hoa đăng cầu nguyện Trong đêm, bất chấp gió lạnh, sóng lớn, nhiều người dõi mắt về phía biển khơi mong mỏi tin tức từ người thân đang mất tích, hàng chục người dân tập trung thắp hoa đăng cầu nguyện, lập thùng tiền quyên góp chia buồn cùng gia đình các nạn nhân vụ chìm ca nô.

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