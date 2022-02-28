4 nạn nhân trong vụ chìm ca nô đã được đưa về TP.HCM, đám tang trong con hẻm nhỏ khiến nhiều người quặn lòng

Xã hội 28/02/2022 15:24

Mới đây, thi thể 4 nạn nhân trong vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại (Quảng Nam) đã được đưa về TP.HCM lo hậu sự.

Liên quan đến vụ chìm ca nô chở theo 39 người tại biển Cửa Đại (Quảng Nam), theo Lao Động, thi thể 4 nạn nhân trong vụ lật cano tại biển Cửa Đại, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam đã được đưa về nhà tại TPHCM vào trưa nay.

Danh tính 4 nạn nhân gồm: Nguyễn Thị Thu H. (48 tuổi); Nguyễn Thị Thu L. (44 tuổi); Nguyễn Thị K. (69 tuổi) và Nguyễn Thị Kim L. (48 tuổi).

4 nạn nhân trong vụ chìm ca nô đã được đưa về TP.HCM, đám tang trong con hẻm nhỏ khiến nhiều người quặn lòng - Ảnh 1
Đoàn xe đưa thi thể các nạn nhân trong vụ lật cano tại biển Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam về nhà tại Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TPHCM - Ảnh: Lao Động

Chuyến du lịch gồm 8 người là hàng xóm với nhau tại một con hẻm trên đường Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, TPHCM, không may gặp nạn trên biển, chỉ có 4 người may mắn sống sót. Trong số 4 người tử vong có bà Nguyễn Thị K. và chị Nguyễn Thị Kim L. là 2 mẹ con ruột.

Theo Dân Việt, ông Nguyễn Trọng Ch. - anh trai ruột nạn nhân Nguyễn Thị Thu H. kể: "Hôm đó, vợ chồng Hương đi du lịch Hội An cùng mấy người hàng xóm thì xảy ra sự việc. Em gái ông mới phát hiện bị bệnh ung thư, đang trong giai đoạn chữa trị nên cả gia đình khuyên bà đi du lịch cho thoải mái tinh thần. Nào ngờ đây lại là chuyến đi cuối cùng của em gái tôi".

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Không khí đau thương bao trùm con hẻm - Ảnh: Dân Việt

Một căn nhà khác phía trong hẻm là nạn nhân Nguyễn Thị Thu L., bà L. cũng được đưa về cùng lúc với những nạn nhân còn lại. Gia đình bà có 2 con gái: G.H. (19 tuổi), vừa kết hôn và đang mang thai 4 tháng. Con gái nhỏ 10 tuổi là G.L. đang học lớp 5.

Chồng của nạn nhân  Nguyễn Thị Thu L. nấc ngẹn trong đám tang vợ: "Tôi cùng vợ ngồi gần nhau trên chiếc ca nô, tích tắt 30 giây sau ca nô lật úp tôi cố lặn tìm kiếm vợ nhưng không thấy…".

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Chồng nạn nhân Nguyễn Thị Thu Lan (áo đen) may mắn thoát chết trở về sau chuyến du lịch định mệnh - Ảnh: Lao Động

 

Theo Doanh nghiệp và Tiếp Thị, anh T. (con trai bà Nguyễn Thị K.) cho biết: "Sáng hôm đó, tôi uống có một ly cà phê mà đầu cứ đau, tim cứ thắt lại mà không rõ nguyên nhân. Khi đang đứng nấu cơm, người nhà báo nhà tôi mất hết rồi. Còn nỗi đau nào hơn nữa...?".

"Trước khi đi, mẹ chuẩn bị sẵn đồ ăn còn cho tôi rồi còn cho tôi 100.000 đồng. Vậy mà giờ đây, mẹ đã vĩnh viễn xa tôi… Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này"- anh Tuấn nghẹn ngào.

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Về chị gái Nguyễn Thị Kim L., anh T. cho biết chị mình là trụ cột kinh tế chính trong gia đình. Trước khi chị mất, chị vẫn mua cho anh đôi giày.

Còn anh trai tên H. là người duy nhất trong ba người của gia đình bà Nguyễn Thị K. sống sót sau vụ chìm ca nô. Vì bị chấn thương tâm lý, khủng hoảng tinh thần sau tai nạn, anh đã bỏ đi lang thang. Ngay sau đó, anh đã được công an Đà Nẵng đưa về bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

 

Vị trí tàu ca nô bị lật tại biển Cửa Đại từng xảy ra vụ chìm tàu tương tự khiến 7 người chết

Vị trí tàu ca nô bị lật tại biển Cửa Đại từng xảy ra vụ chìm tàu tương tự khiến 7 người chết

Đây không phải là vụ tai nạn chìm tàu đầu tiên tại biển Cửa Đại, vào khoảng hơn 10 năm trước, tại vị trí chiếc ca nô bị lật cũng từng xảy ra một vụ tai nạn chìm tàu tương tự khiến 7 người tử vong.

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