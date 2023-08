Liên quan đến vụ ca nô du lịch chở 39 người chìm ở khu vực biển Cửa Đại, Hội An, tính đến sáng ngày 28/2, tổng cộng đã có 16 người thiệt mạng và một nạn nhân 3 tuổi còn mất tích chưa được tìm thấy. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn.

Cụ thể, đó là vụ chìm tàu gỗ 60 CV của tiểu đoàn 70 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam vào năm 2011. Cũng chính vị trí cano bị nạn lần này, lúc đó tàu gỗ 60 CV của tiểu đoàn 70 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam chở 35 người từ Cù Lao Chàm vào đất liền thì bị chìm.

Vụ chìm ca nô ở Cửa Đại lần này làm 17 người chết và mất tích. (Ảnh: Pháp Luật và Bạn đọc)

Trong số 35 người trên tàu lúc đó, có 2 thường dân và 4 chiến sĩ tiểu đoàn 70 đã tử nạn. Những người tử nạn thời điểm đó phần lớn do say sóng, hoặc nằm ngủ dưới cabin, hầm tàu. Người trên boong tàu đều thoát nạn là nhờ nổi trên mặt biển và được cứu vớt kịp thời. Tại cửa biển này cũng đã có nhiều vụ lật, chìm tàu cá những ngày biển động, nhưng do mui trần, boong tàu trống, người dân nổi lên mặt biển nên đã được cứu với kịp thời, không bị chết nhiều.