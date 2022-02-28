Vị trí tàu ca nô bị lật tại biển Cửa Đại từng xảy ra vụ chìm tàu tương tự khiến 7 người chết

Xã hội 28/02/2022 14:52

Đây không phải là vụ tai nạn chìm tàu đầu tiên tại biển Cửa Đại, vào khoảng hơn 10 năm trước, tại vị trí chiếc ca nô bị lật cũng từng xảy ra một vụ tai nạn chìm tàu tương tự khiến 7 người tử vong.

Liên quan đến vụ ca nô du lịch chở 39 người chìm ở khu vực biển Cửa Đại, Hội An, tính đến sáng ngày 28/2, tổng cộng đã có 16 người thiệt mạng và một nạn nhân 3 tuổi còn mất tích chưa được tìm thấy. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn.

Vị trí tàu ca nô bị lật tại biển Cửa Đại từng xảy ra vụ chìm tàu tương tự khiến 7 người chết - Ảnh 1
Lực lượng chức năng trục vớt và khám nghiệm ca nô gặp nạn ở biển Cửa Đại. (Ảnh: Thanh Niên)

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào trưa 26/2 đến nay vẫn khiến nhiều người bàng hoàng và xót xa bởi quá thương tâm. Tuy nhiên, đây không phải là vụ tai nạn chìm tàu đầu tiên xảy ra trên vùng biển này. Dẫn tin từ báo Lao Động, cách đây khoảng 11 năm, cũng tại vùng biển này xảy ra một vụ chìm tàu chở khách cũng từ Cù Lao Chàm về Cửa Đại làm 7 người chết.

Cụ thể, đó là vụ chìm tàu gỗ 60 CV của tiểu đoàn 70 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam vào năm 2011. Cũng chính vị trí cano bị nạn lần này, lúc đó tàu gỗ 60 CV của tiểu đoàn 70 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam chở 35 người từ Cù Lao Chàm vào đất liền thì bị chìm.

Vị trí tàu ca nô bị lật tại biển Cửa Đại từng xảy ra vụ chìm tàu tương tự khiến 7 người chết - Ảnh 2
Vụ chìm ca nô ở Cửa Đại lần này làm 17 người chết và mất tích. (Ảnh: Pháp Luật và Bạn đọc)

Trong số 35 người trên tàu lúc đó, có 2 thường dân và 4 chiến sĩ tiểu đoàn 70 đã tử nạn. Những người tử nạn thời điểm đó phần lớn do say sóng, hoặc nằm ngủ dưới cabin, hầm tàu. Người trên boong tàu đều thoát nạn là nhờ nổi trên mặt biển và được cứu vớt kịp thời. Tại cửa biển này cũng đã có nhiều vụ lật, chìm tàu cá những ngày biển động, nhưng do mui trần, boong tàu trống, người dân nổi lên mặt biển nên đã được cứu với kịp thời, không bị chết nhiều.

Vị trí tàu ca nô bị lật tại biển Cửa Đại từng xảy ra vụ chìm tàu tương tự khiến 7 người chết - Ảnh 3
Tàu chở khách có khoang kín nên khi bị lật, chìm hành khách khó thoát ra ngoài. (Ảnh: Lao Động)

Riêng vụ tai nạn lần này tại Cửa Đại, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, theo thông tin sơ bộ từ ông Nguyễn Văn Sơn, chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam), tất cả mọi người trên tàu đều mang áo phao nhưng do tàu lật úp nên có người mắc kẹt trong khoang khách không ra được, chết ngạt. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn có 2 tàu đi gần nên đã tham gia ứng cứu đưa người bị nạn vào bờ.

Hiện cả Bộ Công an, Bộ GTVT và chính quyền các cấp của Quảng Nam cũng đang nỗ lực khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

 

Bé 3 tuổi mất tích trong vụ lật ca nô là con trai một, vợ chồng hiếm muộn, gần chục năm mới có con

Bé 3 tuổi mất tích trong vụ lật ca nô là con trai một, vợ chồng hiếm muộn, gần chục năm mới có con

Nạn nhân duy nhất còn mất tích trong vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại, Hội An là con trai một của cặp vợ chồng hiếm muộn, mẹ bé đã qua đời trong vụ tai nạn, còn em mất tích đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

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