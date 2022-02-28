Bé 3 tuổi mất tích trong vụ lật ca nô là con trai một, vợ chồng hiếm muộn, gần chục năm mới có con

Xã hội 28/02/2022 14:10

Nạn nhân duy nhất còn mất tích trong vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại, Hội An là con trai một của cặp vợ chồng hiếm muộn, mẹ bé đã qua đời trong vụ tai nạn, còn em mất tích đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Liên quan đến vụ lật ca nô chở 39 người trên biển Cửa Đại, Hội An, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, khuya ngày 27/2, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể bé gái Nguyễn Mai A. (3 tuổi) là nạn nhân mất tích trong vụ lật ca nô. Theo đó, bé A. được phát hiện trong khoang của chiếc ca nô xảy ra tai nạn. Đây là nạn nhân thứ 16 tử vong trong vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại.

Đến nay, vẫn còn một người mất tích là bé trai N.M.Q. (3 tuổi), dẫn tin từ Pháp Luật Online, bé N.M.Q. và bé Nguyễn Mai A. là anh em họ. Cả đại gia đình có tổng cộng 14 người cùng nhau đi chuyến du lịch này, thế nhưng, chỉ còn 6 người còn sống, 7 người đã tìm được thi thể. Tất cả đều là anh em họ hàng, thông gia từ Hà Nội vào Quảng Nam du lịch. 

Bé 3 tuổi mất tích trong vụ lật ca nô là con trai một, vợ chồng hiếm muộn, gần chục năm mới có con - Ảnh 1
Người thân đau đớn đứng ở bờ biển chờ tin. (Ảnh: PLO)

Từ khi xảy ra vụ tai nạn, gia đình, người thân bé M.Q như ngồi trên đống lửa, chỉ mong sớm tìm thấy con, mong con không phải nằm trong nước biển lạnh lẽo. Theo thông tin trên Pháp Luật và Bạn đọc, bác dâu bé Q. cho biết, hiện bố bé đang rất suy sụp vì vừa mất đi cả vợ lẫn con trai. 

Được biết, bố bé Q. làm lái xe đã nhiều năm, còn mẹ bé cũng có công việc ổn định trong một công ty gần nhà. Cả hai vợ chồng lấy nhau đã 7,8 năm, kinh tế gia đình không quá khó khăn: "Gia đình sốc lắm, gia đình gần chục năm mới có cháu. Hai vợ chồng hiếm muộn, bé Q. là bé trai duy nhất trong nhà" - bác dâu nạn nhân chia sẻ.  

Bé 3 tuổi mất tích trong vụ lật ca nô là con trai một, vợ chồng hiếm muộn, gần chục năm mới có con - Ảnh 2
Chiếc ca nô bị lật tại hiện trường (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Hiện trong Hội An chỉ có anh Thiết - chú ruột bé Q., đang chờ tin cháu, còn bố bé Q. đã trở về quê ở Vĩnh Phúc làm mai táng cho vợ. "Bố bé cũng không có tâm trạng nói thêm gì. Cả nhà đang tập trung làm lễ nhập quan rồi đưa mẹ bé ra đồng, giờ chỉ cầu nguyện sớm thấy được bé thôi. Gia đình đang rất bối rối, tìm được người là quan trọng rồi" - người thân trong gia đình nói thêm. 

Được biết, cháu Q. theo bố mẹ và người thân đi du lịch trên chuyến ca nô định mệnh. Khi vụ việc xảy ra, người bố được cứu sống, còn mẹ cháu Q. đã tử vong. Ông dường như không trụ vững khi cùng lúc mất vợ, chờ tin con nhỏ đang mất tích. Người nhà nạn nhân cho biết gia đình đã lên kế hoạch đi chuyến đi từ 2 năm trước nhưng vì dịch bệnh nên hoãn lại đến nay mới thực hiện được. Không ngờ chuyến đi định mệnh đã cướp đi mạng sống của 8 người trong gia đình. 

Bé 3 tuổi mất tích trong vụ lật ca nô là con trai một, vợ chồng hiếm muộn, gần chục năm mới có con - Ảnh 3
Không khí tang thương bao trùm với những người ở lại. (Ảnh: Pháp Luật và Bạn đọc)

Tính đến thời điểm rạng sáng ngày 28/2, đã có tổng cộng 16 người thiệt mạng và một người mất tích. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho là chiếc ca nô từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì mắc cạn bãi cát cuối sông, lúc này bị sóng đánh lật úp. Do loại ca nô thiết kế kín nên nhiều người không thoát ra được. 

 

Thuyền trưởng hay ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm trong vụ lật ca nô khiến 17 người thiệt mạng?

Thuyền trưởng hay ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm trong vụ lật ca nô khiến 17 người thiệt mạng?

Theo quy định pháp luật, thuyền trưởng Sen cùng Công ty Phương Đông sẽ có trách nhiệm phối hợp bồi thường cho nạn nhân. Trường hợp vụ việc có dấu hiệu hình sự, người liên quan sẽ bị khởi tố.

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