Liên quan đến vụ ca nô chở 39 người bị lật trên biển Cửa Đại, TP Hội An khiến 16 người chết, 1 người mất tích, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tàu bị mắc cạn bãi cát cuối sông rồi bị sóng lớn đánh lật úp, như vậy, trách nhiệm pháp lý cũng như việc bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân sẽ là do ai chịu trách nhiệm?

Dẫn tin từ báo Công Lý, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cho biết, chiếc ca nô gặp tai nạn thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng chở khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm.