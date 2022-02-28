Thuyền trưởng hay ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm trong vụ lật ca nô khiến 17 người thiệt mạng?

Xã hội 28/02/2022 09:50

Theo quy định pháp luật, thuyền trưởng Sen cùng Công ty Phương Đông sẽ có trách nhiệm phối hợp bồi thường cho nạn nhân. Trường hợp vụ việc có dấu hiệu hình sự, người liên quan sẽ bị khởi tố.

Liên quan đến vụ ca nô chở 39 người bị lật trên biển Cửa Đại, TP Hội An khiến 16 người chết, 1 người mất tích, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tàu bị mắc cạn bãi cát cuối sông rồi bị sóng lớn đánh lật úp, như vậy, trách nhiệm pháp lý cũng như việc bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân sẽ là do ai chịu trách nhiệm?

Dẫn tin từ báo Công Lý, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cho biết, chiếc ca nô gặp tai nạn thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng chở khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm.

Thuyền trưởng hay ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm trong vụ lật ca nô khiến 17 người thiệt mạng? - Ảnh 1
Tại hiện trường mũi ca nô bị vỡ mảng lớn, nhận định là đã đâm vào cồn cát trước khi bị chìm. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Phân tích dưới góc độ pháp lý liên quan đến vụ tai nạn nói trên, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhiều người. Vì vậy, cần điều tra, làm rõ nhiều điều để xem ai sẽ là người chịu trách nhiệm trong vụ việc này.

"Lực lượng chức năng sẽ làm rõ chiếc ca nô này có đủ điều kiện lưu hành hay không, người điều khiển có bằng cấp chứng chỉ phù hợp? Quá trình vận chuyển hành khách có trang bị phao cứu sinh, có đảm bảo các quy tắc an toàn hay không? Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc các hành khách bị rơi xuống biển là gì? Nhằm mục đích xác định nguyên nhân và trách nhiệm liên quan đến vụ việc" - luật sư Cường bày tỏ.

Trong trường hợp điều tra cho thấy người thuyền trưởng ca nô đã có lỗi dẫn đến vụ tai nạn thì người này sẽ khởi tố hình sự. Còn trường hợp nếu có lỗi từ phía đơn vị quản lý phương tiện cũng có thể xem xét xử lý đối với hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nếu có căn cứ cho thấy việc quản lý phương tiện này đã xảy ra sai sót.

Thuyền trưởng hay ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm trong vụ lật ca nô khiến 17 người thiệt mạng? - Ảnh 2
Thuyền trưởng Lê Sen vẫn còn hoảng loạn sau vụ tai nạn lật cano. Ảnh: Zing

Dẫn tin từ Zing News, theo luật sư, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục củng cố lời khai, xác định trách nhiệm của lái tàu. Nếu có căn cứ nhận định lái tàu này có hành vi chủ quan, cẩu thả, không lường trước được các yếu tố khách quan dẫn tới thiệt hại, người này có thể bị khởi tố về tội danh nêu trên. Với tình tiết định khung làm chết từ 3 người trở lên, mức án tối đa sẽ là 15 năm tù.

Tong quá trình điều tra cần làm rõ việc chiếc ca nô bị đâm thủng là do chất lượng phương tiện không đảm bảo hoặc do khả năng của thuyền trưởng kém, cũng như do lỗi sai của người này... Trong trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy phương tiện đủ điều kiện hoạt động, việc hoạt động của phương tiện này đúng quy trình, quy định, người điều khiển phương tiện có bằng cấp chứng chỉ phù hợp và đây là tai nạn xảy ra ngoài ý muốn, không xác định được lỗi của cơ quan tổ chức nào đối với vụ tai nạn này thì vấn đề trách nhiệm hình sự sẽ không đặt ra.

Thuyền trưởng hay ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm trong vụ lật ca nô khiến 17 người thiệt mạng? - Ảnh 3
Nhiều người thân đau đớn đứng ở bờ biển chờ tin. (Ảnh: PLO)

Về việc bồi thường, trong vụ tai nạn trên, Công ty du lịch Phương Đông là chủ phương tiện vận tải chở đoàn khách du lịch sẽ phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại trong dịch vụ vận tải hành khách bằng đường thủy.

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại là bồi thường toàn bộ, kịp thời, đầy đủ tất cả các khoản về thiệt hại vật chất và thiệt hại về tinh thần đối với những người bị hại và gia đình người bị hại. Đối với những người bị thiệt mạng, sẽ phải bồi thường chi phí cứu chữa trước khi chết, tiền chi phí mai táng, tiền chi trả cho nghĩa vụ cấp dưỡng mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng và bồi thường tổn thất về tinh thần cho thân nhân của họ.

Đối với những người bị thương phải cấp cứu điều trị, phải chi trả chi phí cứu chữa cho họ, trả tiền thu nhập bị mất, bị giảm sút, tiền công người chăm sóc và bồi thường tổn thất về tinh thần. Hai bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, nếu không thỏa thuận được, có thể đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, hành khách bị rơi mất điện thoại, ví tiền, các tài sản khác trong vụ tai nạn mà không tìm thấy cũng có quyền yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải đường thủy này phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật đối với những thiệt hại thực tế đã xảy ra.

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