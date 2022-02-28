Sau khi vụ tai nạn kinh hoàng trên biển Cửa Đại, chiếc cano chở 36 hành khách và 3 thuyền viên mang số hiệu Qna-1152 được kéo vào khu vực bãi cạn cách bờ biển Cửa Đại khoảng 150m để phục vụ cho quá trình điều tra.
- Vụ chìm ca nô bi thảm ở Quảng Nam: 'Có áo phao nhưng gặp sóng to cũng khó thoát'
- Người thân đau đớn, khóc ngất khi nhận thi thể của 2 cháu bé tử nạn trong vụ chìm ca nô ở Hội An
Những ngày qua, thông tin về vụ việc chìm ca nô ở biển Cửa Đại, thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Như đã đưa tin trước đó, khoảng hơn 14h ngày 26/2, tàu ca nô trên đường từ đảo Cù Lao Chàm về Cửa Đại đã gặp tai nạn, lật úp. Thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu có 39 người, trong đó có 2 trẻ em và 3 tài công.
"Phát hiện đợt sóng ập đến, tôi hạ ga chờ sóng êm để đi qua. Nhưng con sóng ập vào mạn khiến ca nô lật úp. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ chừng 10 giây", ông Lê Sen - 52 tuổi, thuyền trưởng ca nô Phương Đông 05 chia sẻ với VnExpress.
Thuyền trưởng nói ca nô lật, ông đã hoảng loạn, không kịp hô hoán du khách. Lát sau, ông lấy lại bình tĩnh và bơi đến cứu người. Nhiều ca nô du lịch và ca nô của biên phòng Cửa Đại đã tới, cứu sống được 22 người.
"Tôi kéo ra được bốn 4 người từ trong ca nô ra ngoài thì ngất xỉu và được ca nô khác cứu đưa vào bờ", ông Sen kể thêm.
Thuyền trưởng Sen khẳng định chưa từng gặp tình huống như hôm qua. Ca nô không mắc cạn, không va chạm. Sóng ở thời điểm đó cũng không lớn. "Tôi cũng không lạ gì luồng lạch ở Cửa Đại. Đây thực sự là tai nạn", ông nói.
Đến nay, theo nghi nhận của báo Giao Thông, sau khi vụ tai nạn kinh hoàng, con tàu chở 36 hành khách và 3 thuyền viên mang số hiệu Qna-1152 được kéo vào khu vực bãi cạn cách bờ biển Cửa Đại khoảng 150m.
Con tàu bị hư hỏng nặng. Phần mũi tàu bị vỡ toác, lòi vật dụng, thiết bị bên trong. Tất cả các cửa kính phần trước đầu tàu, phía 2 bên hông tàu vỡ hết. Phần trần tàu bị dập nát, vết đứt gãy chạy dọc từ sau đuôi tàu đến giữa thân tàu. Đáy tàu có nhiều mảnh vỡ lớn. Toàn bộ ghế ngồi trong thân tàu bị hư hỏng, mất mát toàn bộ. Dây điện bung bật nằm phơi giữa thân tàu.
Trong khoang hành khách, nhiều người dân địa phương đã thắp nhang, cầu khấn để hy vọng ít thương vong nhất có thể. Song tính đến sáng ngày 28/2, đã có 16 nạn nhân tử vong, 1 bé trai vẫn mất tích.
Hiện lực lượng Bộ đội biên phòng đã gắn phao, thùng quanh thân tàu để lai dắt vào bờ phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.