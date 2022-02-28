Sau khi vụ tai nạn kinh hoàng trên biển Cửa Đại, chiếc cano chở 36 hành khách và 3 thuyền viên mang số hiệu Qna-1152 được kéo vào khu vực bãi cạn cách bờ biển Cửa Đại khoảng 150m để phục vụ cho quá trình điều tra.

Những ngày qua, thông tin về vụ việc chìm ca nô ở biển Cửa Đại, thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Như đã đưa tin trước đó, khoảng hơn 14h ngày 26/2, tàu ca nô trên đường từ đảo Cù Lao Chàm về Cửa Đại đã gặp tai nạn, lật úp. Thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu có 39 người, trong đó có 2 trẻ em và 3 tài công. "Phát hiện đợt sóng ập đến, tôi hạ ga chờ sóng êm để đi qua. Nhưng con sóng ập vào mạn khiến ca nô lật úp. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ chừng 10 giây", ông Lê Sen - 52 tuổi, thuyền trưởng ca nô Phương Đông 05 chia sẻ với VnExpress.

Hiện trường vụ chìm ca nô - Ảnh: Người Lao Động Thuyền trưởng nói ca nô lật, ông đã hoảng loạn, không kịp hô hoán du khách. Lát sau, ông lấy lại bình tĩnh và bơi đến cứu người. Nhiều ca nô du lịch và ca nô của biên phòng Cửa Đại đã tới, cứu sống được 22 người. "Tôi kéo ra được bốn 4 người từ trong ca nô ra ngoài thì ngất xỉu và được ca nô khác cứu đưa vào bờ", ông Sen kể thêm.

Đến nay, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bé trai còn mất tích sau tai nạn đau lòng - Ảnh: Zing News Thuyền trưởng Sen khẳng định chưa từng gặp tình huống như hôm qua. Ca nô không mắc cạn, không va chạm. Sóng ở thời điểm đó cũng không lớn. "Tôi cũng không lạ gì luồng lạch ở Cửa Đại. Đây thực sự là tai nạn", ông nói. Đến nay, theo nghi nhận của báo Giao Thông, sau khi vụ tai nạn kinh hoàng, con tàu chở 36 hành khách và 3 thuyền viên mang số hiệu Qna-1152 được kéo vào khu vực bãi cạn cách bờ biển Cửa Đại khoảng 150m. Khoang hành khách nứt toạc - Ảnh: Báo Giao Thông Con tàu bị hư hỏng nặng. Phần mũi tàu bị vỡ toác, lòi vật dụng, thiết bị bên trong. Tất cả các cửa kính phần trước đầu tàu, phía 2 bên hông tàu vỡ hết. Phần trần tàu bị dập nát, vết đứt gãy chạy dọc từ sau đuôi tàu đến giữa thân tàu. Đáy tàu có nhiều mảnh vỡ lớn. Toàn bộ ghế ngồi trong thân tàu bị hư hỏng, mất mát toàn bộ. Dây điện bung bật nằm phơi giữa thân tàu. Chiếc ca nô được đưa vào bờ để phục vụ cho công tác điều tra - Ảnh: Báo Giao Thông Trong khoang hành khách, nhiều người dân địa phương đã thắp nhang, cầu khấn để hy vọng ít thương vong nhất có thể. Song tính đến sáng ngày 28/2, đã có 16 nạn nhân tử vong, 1 bé trai vẫn mất tích. Nhang khói trong khoang đã nguội lạnh - Ảnh: Báo Giao Thông Hiện lực lượng Bộ đội biên phòng đã gắn phao, thùng quanh thân tàu để lai dắt vào bờ phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bé 3 tuổi mất tích trong vụ lật ca nô là con trai một, vợ chồng hiếm muộn, gần chục năm mới có con Nạn nhân duy nhất còn mất tích trong vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại, Hội An là con trai một của cặp vợ chồng hiếm muộn, mẹ bé đã qua đời trong vụ tai nạn, còn em mất tích đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

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