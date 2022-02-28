Vụ chìm ca nô bi thảm ở Quảng Nam: 'Có áo phao nhưng gặp sóng to cũng khó thoát'

Ngày 28/2, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một nạn nhân còn mất tích trong vụ chìm ca nô tại vùng biển Cửa Đại.

Theo Dân Trí, sáng ngày 28/2, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn - cho biết, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một nạn nhân còn mất tích trong vụ chìm ca nô tại vùng biển Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Đến nay, các lực lượng đã tìm được 38 người (trong đó 16 người chết), hiện còn một người còn mất tích. Đặc biệt, khi được hỏi liệu có phải khi ca nô gặp nạn và chìm, hành khách bên trong mặc dù có mặc áo phao nhưng không thoát ra kịp dẫn đến hậu quả như vậy? Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ thông tin: "Áo phao chỉ giữ cho cơ thể ta nổi, nhưng khi gặp sóng to như vậy nó sẽ quật mình liên tục, quật ngược, quật xuôi dẫn đến bị sặc nước và ngất xỉu, nhất là trẻ nhỏ và phụ nữ. Nếu là thanh niên khỏe mạnh có mặc áo phao, có kinh nghiệm biết điều chỉnh cơ thể "gối" theo các con sóng thì may ra thoát".

Chiếc ca nô xảy ra tai nạn - Ảnh: Dân Trí Tuy nhiên, trước đó, VnExpress đưa tin ngày 27/2, ông Nguyễn Tấn Hiệp, 50 tuổi ở TP HCM và cũng là khách trên chiếc ca nô Phương Đông 05 bị lật úp cho biết, trong thời gian ngắn, nước ngập nhanh nên mọi người mắc kẹt phía trong. Từng đi biển, ông Hiệp bơi lặn giỏi, nhưng cứ lặn xuống thì lại bị nổi lên do mặc áo phao. Phải cố gắng lắm ông Hiệp mới tìm đến cửa sổ ca nô và chui ra ngoài. Sau đó, ông lặn xuống tìm vợ nhưng không thấy, kéo được 4 người ra và đều đã tắt thở. "Nhiều người chết do ca nô đóng kín, nước ngập vào không thoát được ra ngoài" - ông Hiệp nhận định.

Gia đình hai nạn nhân mất tích thắp hương tại bàn thờ lập vội ở biển Cửa Đại- Ảnh: VnExpress Nhiều năm tổ chức tour sông nước, biển đảo và làm thuyền trưởng ca nô, anh Đào Đặng Công Trung, 43 tuổi, người gốc Hội An, cho rằng số người tử nạn lớn do ca nô nhỏ, dài chừng 10 m, rộng hơn 3 m, mui kín phía trên, chỉ có hai lối ra - vào, trong khi chở tới 36 khách. Hành khách mặc áo phao, khi nước tràn vào sẽ nổi lên, vô tình ngăn cản đường thoát nạn. Nếu trong 4-5 phút nạn nhân chưa được đưa ra ngoài thì cũng hết cơ hội sống. Như đã đưa tin sáng nay, theo VTV News, khoảng 23h ngày 27/2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 1 thi thể của bé gái sinh năm 2019. Đây là nạn nhân tử vong thứ 16 trong vụ chìm ca nô. Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng có thể là do sóng đánh cuốn trôi thi thể vào hộp kĩ thuật phía sau lái của ca nô. Ngay sau khi tìm thấy, thi thể cháu được đưa về nhà tang lễ để lo hậu s

Vụ lật ca nô thương tâm ở Quảng Nam: Người dân địa phương chỉ ra 'điều bất thường' Liên quan đến vụ lật ca nô làm nhiều người tử vong và mất tích, mới đây, người dân địa phương đã chia sẻ "điều bất thường" trong công tác quản lý.

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