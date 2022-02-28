Lời kể đẫm nước mắt của cậu bé 16 tuổi mất cả bố, mẹ và em gái trong vụ chìm ca nô ở Hội An

Nguyễn Xuân Huy (sinh năm 2006) là một trong 22 thành viên may mắn sống sót trong vụ chìm tàu ở Hội An chiều ngày 26/2.

Theo chia sẻ thông tin từ Dân Trí, liên quan đến vụ chìm tàu ở Hội An vào chiều ngày 26/2, Nguyễn Xuân Huy (sinh năm 2006) là một trong 22 thành viên may mắn sống sót trong vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng này. Huy và em trai của mình là Nguyễn Huy Vũ (sinh năm 2011) trở về nhà (ở thôn Đoài, xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội) trong tình trạng sức khỏe ổn định, lúc 9 giờ sáng ngày 27/2. Nhưng cùng chuyến tàu đó, bố mẹ của Huy là anh Nguyễn Xuân H. (sinh năm 1980) và chị Ngô Thị N. (sinh năm 1988) cùng em gái Nguyễn Mai A. (sinh năm 2019) đã bị sóng biển cướp đi sinh mạng.

Nguyễn Xuân Huy là một trong 22 thành viên may mắn sống sót trong vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng ở Hội An - Ảnh: Dân Trí Ông C. - Ông nội của em Xuân Huy vừa tiếp khách, vừa lo toan công việc và không tha thiết ăn uống gì. Ông nói rằng ông nuốt không trôi chừng nào thi thể con cháu ông chưa về đến nhà và mỗi lần nhìn Huy - đứa cháu đích tôn vừa mồ côi cha mẹ là lòng ông như thắt lại. Cứ mỗi lần Huy nhìn thấy ba bức di ảnh của bố mẹ và em gái mình trên bàn thờ là một lần Huy bật khóc. Đến giờ phút này, cậu bé 16 tuổi vẫn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra khi chuyến đi gia đình 5 người, nay chỉ có hai người trở về. Đằng sau lớp khẩu trang đã che nửa khuôn mặt, Huy cố nói chậm để giọng mình nghe không mếu máo nhưng đôi mắt đỏ hoe của em không thể nào giấu được nỗi buồn. Huy bật khóc: "Chỉ một đợt sóng đi qua mà tỉnh dậy thấy không còn ai bên cạnh mình. Em không biết chuyện gì đã xảy ra, không giải thích được vì sao bố mẹ và em gái mình lại mất, chỉ sau 10 giây em không còn một ai cả".

Cậu bé 16 tuổi bật khóc thành tiếng khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng trong chuyến đi chơi cùng gia đình - Ảnh: Dân Trí Theo lời kể của em, chuyến ca nô di chuyển từ Cù Lao Chàm đến Cửa Đại (Hội An, Đà Nẵng) kéo dài gần 30 phút, trong lúc ca nô chạy trên biển, mọi người vẫn rôm rả trò chuyện với nhau và còn gọi điện video về khoe với ông bà ở nhà. Lúc chỉ còn khoảng 5 phút nữa ca nô sẽ cập bến, bất ngờ có một cơn sóng ập đến, sóng đập vào mạn thuyền khiến cả chiếc ca nô lật úp, lúc đó Huy đang ngồi cạnh em trai mình bất ngờ không kịp trở tay. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chỉ trong tích tắc. Khi bị lật xuống biển, Huy gần như không nghĩ được gì mà chỉ vùng vẫy theo bản năng của người biết bơi. Sau khoảng 1 tiếng dưới biển, Huy được cứu lên bờ và ngất lịm đi. Nhưng khoảnh khắc hoảng sợ nhất không phải là lúc chiếc ca nô bị lật mà là lúc Huy tỉnh dậy trên giường bệnh và nhận tin bố mẹ và em gái đã tử nạn. Em gái 3 tuổi của Huy được phát hiện bên trong hộp kỹ thuật của chiếc ca nô gặp nạn - Ảnh: Sài Gòn giải phóng Online Hiện tại, Huy và em trai đang ở nhà ông bà nội trong tình trạng sức khỏe bình thường nhưng tâm lý vẫn còn nhiều bất ổn, chưa thể vượt qua được cú sốc mất người thân. Gia đình không dám để hai anh em Huy nhìn thấy di ảnh ở phòng khách. Ông C. đau xé lòng nhìn về phía đứa cháu trai của mình: "Từ nay Huy sẽ phải cố gắng thêm nhiều phần và phải sống thay cho phần đời của bố mẹ và em gái mình". Bên cạnh đó, theo Sài Gòn giải phóng Online đưa tin, vào khoảng 23 giờ ngày 27/2, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể cháu bé gái Nguyễn Mai A. (SN 2019) nằm bên trong hộp kỹ thuật của chiếc ca nô. Một số người dân tham gia tìm kiếm cho rằng có lẽ do sóng đánh nên cháu bé bị cuốn vào ngay trong hộp kỹ thuật, bên phải phía sau lái của ca nô. Ngay sau khi tìm thấy, thi thể cháu được đưa về nhà tang lễ để lo hậu sự. Đây là nạn nhân tử vong thứ 16 trong vụ chìm ca nô xảy ra vào chiều ngày 26/2.

Người thân đau xé lòng, ôm di ảnh gào khóc nức nở bên linh cữu nạn nhân vụ chìm ca nô ở Hội An Vào ngày 27/2, theo nguyện vọng của gia đình, thi thể của những người tử nạn trong vụ chìm cano ở Hội An sẽ được hỏa táng để lấy tro cốt. Sau đó, người thân sẽ đưa tro về quê lo hậu sự.

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