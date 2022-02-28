Người thân đau xé lòng, ôm di ảnh gào khóc nức nở bên linh cữu nạn nhân vụ chìm ca nô ở Hội An

Xã hội 28/02/2022 09:35

Vào ngày 27/2, theo nguyện vọng của gia đình, thi thể của những người tử nạn trong vụ chìm cano ở Hội An sẽ được hỏa táng để lấy tro cốt. Sau đó, người thân sẽ đưa tro về quê lo hậu sự.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, tại nhà tang lễ Hội An, thi thể 15 nạn nhân xấu số được đưa về đây để tổ chức khâm liệm trước khi bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Ở bên ngoài, người dân Hội An cũng có mặt rất đông để an ủi thân nhân các gia đình gặp nạn.

Ngay khi nhận được tin báo người thân gặp tai nạn đường thủy nghiêm trọng tại Hội An, tức tốc trong đêm, người thân của một số nạn nhân từ Hà Nội cũng đã kịp vào đến Hội An để chuẩn bị đưa thi thể về lo hậu sự. 

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Những chiếc quan tài của các nạn nhân xấu số trong vụ chìm ca nô được đặt trong nhà tang lễ Hội An - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Theo cơ quan chức năng, gia đình 8 người tử vong có nguyện vọng hỏa táng, 7 gia đình còn lại mong muốn đưa thi thể nạn nhân về quê để lo hậu sự. Những ánh mắt đỏ hoe, dại đi vì khóc nhiều, có lẽ họ không thể ngờ rằng, người thân của họ đã mãi mãi ra đi trong chuyến du lịch này.

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Người thân của nạn nhân N.G.Đ (24 tuổi, ngụ Ba Vì, Hà Nội). Cô gái này mới đi làm được 2 tháng, gặp nạn khi cùng 7 đồng nghiệp đi du lịch.- Ảnh: Internet
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Gia đình 8 người tử vong có nguyện vọng hỏa táng, 7 gia đình còn lại mong muốn đưa thi thể nạn nhân về quê để lo hậu sự - Ảnh: Pháp luật bạn đọc

Trước đó, vào lúc 14h04 ngày 26/2. Cano chở khách du lịch của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng đang vận chuyển khách từ xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì bị lật. Lúc gặp nạn, phương tiện chở 39 người, gồm 3 thuyền viên và 36 hành khách.

Người thân đau xé lòng, ôm di ảnh gào khóc nức nở bên linh cữu nạn nhân vụ chìm ca nô ở Hội An - Ảnh 4
Hiện trường vụ chìm ca nô - Ảnh: Người Lao Động

Tính tới sáng ngày 28/2, theo Zing đưa tin, ông Nguyễn Công Sỹ, Chủ tịch UBND phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một thi thể bé gái 3 tuổi trong vụ lật cano chở 39 người. Thi thể sau đó được đưa về nhà tang lễ Hội An để lo hậu sự. Cơ quan chức năng đã tìm kiếm và vớt được 38 nạn nhân, trong đó có 16 người tử vong, một người còn mất tích sinh năm 2019.

Người thân đau xé lòng, ôm di ảnh gào khóc nức nở bên linh cữu nạn nhân vụ chìm ca nô ở Hội An - Ảnh 5
Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại của vụ chìm ca nô - Ảnh: Dân Trí

Hiện, đại diện Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an Quảng Nam tổ chức điều tra vụ lật tàu làm rõ nguyên nhân tai nạn.

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Liên quan đến vụ lật ca nô chở 39 người ở Quảng Nam, thuyền trưởng Lê Sen vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc ca nô lật trong tích tắc.

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