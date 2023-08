Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, tại nhà tang lễ Hội An, thi thể 15 nạn nhân xấu số được đưa về đây để tổ chức khâm liệm trước khi bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Ở bên ngoài, người dân Hội An cũng có mặt rất đông để an ủi thân nhân các gia đình gặp nạn.

Ngay khi nhận được tin báo người thân gặp tai nạn đường thủy nghiêm trọng tại Hội An, tức tốc trong đêm, người thân của một số nạn nhân từ Hà Nội cũng đã kịp vào đến Hội An để chuẩn bị đưa thi thể về lo hậu sự.