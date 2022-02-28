Sáng ngày 28/2, gia đình anh Ngô Đức Đương (40 tuổi, ngụ Đông Anh, Hà Nội) bao phủ bầu không khí tang thương sau khi đón 2 người con trai thiệt mạng trong vụ lật ca nô tại Quảng Nam.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, vào sáng ngày 28/2, xe chở tro cốt của 2 nạn nhân N.H.H. (16 tuổi) và N.H.H (13 tuổi) tử vong trong vụ lật cano tại Hội An (Quảng Nam) về tới quê nhà thuộc xã Nam Hồng, huyện Đông Anh (Hà nội). Họ hàng, láng giềng có mặt rất đông để chia buồn với gia đình và đón hai em. Anh Ngô Đương (bố của 2 nạn nhân) đau đớn khi được dìu ra xe để nhận con. Anh Đương liên tục gào khóc xin lỗi mẹ của mình vì để 2 cháu ra đi. Anh cho biết khi cano bị lật hai bé đều mặc áo phao, anh và vợ cố gắng tìm con nhưng không thể thấy và rất hoảng loạn. Sau đó, thi thể của hai bé được tìm thấy ngay trong buổi tối xảy ra vụ việc.

Thi thể của 2 em N.H.H. (16 tuổi) và N.H.H (13 tuổi) được đưa về quê nhà - Ảnh: Zing Mặc dù anh Đương và vợ may mắn thoát nạn, nhưng đã phải chịu mất mát quá lớn - Ảnh: Zing Mẹ của hai nạn nhân đau đớn khóc nức nở khi nhận thi thể của 2 con - Ảnh: Zing Trước đó, vào lúc 14h04 ngày 26/2. Cano chở khách du lịch của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng đang vận chuyển khách từ xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì bị lật. Lúc gặp nạn, phương tiện chở 39 người, gồm 3 thuyền viên và 36 hành khách. Tính tới thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã tìm kiếm và vớt được 38 nạn nhân, trong đó có 16 người tử vong, một người còn mất tích sinh năm 2019.

Chiếc ca nô gặp nạn ở biển Cửa Đại - Ảnh: Tuổi Trẻ Online Em gái 3 tuổi của Huy được phát hiện bên trong hộp kỹ thuật của chiếc ca nô gặp nạn - Ảnh: Sài Gòn giải phóng online Bên cạnh đó, báo Lao động đưa tin, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Sỹ Trường đã đến xã Nam Hồng (huyện Đông Anh) để hỏi thăm, động viên và chia buồn với các gia đình có người thân bị tử vong, mất tích trong vụ chìm ca nô du lịch tại biển Cửa Đại. Đồng thời, ông Nguyễn Sỹ Trường đã trực tiếp trao số tiền hỗ trợ của thành phố Hà Nội với 17 triệu đồng/nạn nhân, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng mong rằng các gia đình nạn nhân sớm vượt qua những mất mát này để ổn định cuộc sống. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các sở, ngành liên quan của thành phố cũng như cấp chính quyền của huyện Đông Anh tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự cũng như các thủ tục liên quan cho người bị nạn.

Nghi vấn chiếc cano đâm vào cồn cát ở Cửa Đại dẫn đến tai nạn thương tâm, Công ty Phương Đông lên tiếng phản hồi Liên quan đến vụ chìm ca nô ở Hội An, lực lượng chức năng xác định 22 người sống sót, 16 người tử vong, 1 mất tích tính tới thời điểm hiện tại.

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