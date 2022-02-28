Nghi vấn chiếc cano đâm vào cồn cát ở Cửa Đại dẫn đến tai nạn thương tâm, Công ty Phương Đông lên tiếng phản hồi

Xã hội 28/02/2022 11:20

Liên quan đến vụ chìm ca nô ở Hội An, lực lượng chức năng xác định 22 người sống sót, 16 người tử vong, 1 mất tích tính tới thời điểm hiện tại.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, liên quan đến vụ lật tàu ở Hội An, ông Võ Đức Phong, người điều hành Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông, đơn vị tổ chức tour, cho biết tàu Phương Đông 05 (phương tiện gặp nạn) vừa được đăng kiểm chưa tròn một tháng, còn thời hạn đến ngày 23/1/2023. Cano Phương Đông 05 được đóng từ năm 2017 theo chuẩn SI (mui trần), cải hoán vào cuối năm 2019 thành chuẩn SB (kín trần), đầu năm 2020 tàu đi vào hoạt động.

Ông Phong khẳng định, trước khi xuất bến, cano đã được cảng vụ và biên phòng cho phép. Cơ quan chức năng đã kiểm tra tàu, hành khách đảm bảo an toàn rồi mới được phép xuất bến. Ông Phong chia sẻ: "Tàu của chúng tôi được cho phép hoạt đường thủy nội địa ra đảo Cù Lao Chàm vì gió cấp 4. Từ cấp 5 trở lên, đơn vị mới không được phép hoạt động. Hôm xảy ra tai nạn, thuyền trưởng Lê Sen điều khiển tàu vào đến luồng lạch giữa 2 phao thì xảy ra sóng lớn do 2 bên đều có cồn cát. Lúc này, tàu đã được hạ tốc độ xuống khoảng 30 km/h. Khi vừa tăng ga trở lại, sóng đưa cano lên cao, khi vừa hạ xuống thì gặp con sóng khác đẩy vào làm xé mạn dưới bên trái của cano. Trong khoảng 10 giây, cano ngập nước và chìm xuống".

 

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Chiếc ca nô gặp nạn ở biển Cửa Đại - Ảnh: Vietnamnet

Về thông tin cano Phương Đông 05 chở 39 người đâm vào cồn cát, ông Phong khẳng định không thể có chuyện này vì các tàu đều đi theo luồng lạch định trước. Ông Phong chia sẻ: "Với thông tin cho rằng cano đâm lên cồn cát, tôi khẳng định không thể có. Cơ quan chức năng đã để 2 phao ở biển, tàu phải đi vào luồng giữa đó. Nên không có chuyện đâm vào cồn cát mà tôi nghĩ do sóng bất ngờ. Do hôm đó nước cạn, sóng ở 2 bên cồn dao động nên mới có sóng lớn. Vì phía trước và sau đều có tàu chở khách nhưng không tàu nào gặp nạn".

Ngoài ra, khi cano gặp nạn, phía trước khoảng 500 m cũng có một cano chở khách mang số hiệu Phương Đông 02, phía sau còn một cano của công ty khác. Ông Phong cho hay: "Thời điểm xảy ra vụ việc, cano phía sau vẫn thấy; tuy nhiên, tàu chở khách nhiều nên không thể dừng lại mà phải vào cảng trả khách rồi mới ra ứng cứu. Khi cano Dũng Hiếu trả khách xong, tôi cũng đi trên cano này ra và cứu vớt được 3 người. Cano Phương Đông 02 cứu được 9 người".

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Bé gái 3 tuổi, nạn nhân thứ 16 được phát hiện bên trong hộp kỹ thuật của chiếc ca nô gặp nạn - Ảnh: Sài Gòn giải phóng online

Về việc nhiều hành khách tử vong, vị này cho rằng khi tàu bị lật, nước tràn vào quá nhanh, khách vẫn mang áo phao nên bị nổi trên trần cano. Muốn thoát, họ phải cởi được áo phao để bơi ra ngoài. Bên cạnh đó, ở khu vực tàu gặp nạn có 2 cồn cát, dù được nạo vét, nơi đây vẫn bị bồi lấp gây khó khăn trong việc di chuyển của phương tiện.

Trước đó, theo Tuổi Trẻ online đưa tin, vào lúc 14h10 ngày 26/2, Đồn biên phòng Cửa Đại nhận được thông tin một vụ lật ca nô chở 39 người gồm 36 hành khách và 3 thuyền viên trên vùng biển Cửa Đại. Tính đến nay, lực lượng chức năng xác định 22 người sống sót, 16 người tử vong, 1 mất tích.

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