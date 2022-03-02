Tại đây, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho hay: "Đây là sự việc quá đau lòng khi tỉnh Quảng Nam đang cố gắng phục hồi du lịch vào năm 2022. Chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình để khắc phục hậu quả" – ông Sơn nói.

"Năm 2020, 2021 lượng khách ít do dịch bệnh, tuy nhiên năm 2022 với sự phục hồi của ngành du lịch, Quảng Nam đăng cai năm du lịch quốc gia, du lịch sẽ phát triển trở lại. Sự cố vừa qua hết sức đau thương, đáng tiếc. Dù vậy, nhiều du khách tham quan vẫn chọn Cù Lao Chàm là điểm đến hấp dẫn. Việc tổ chức đưa khách ra đảo, vẫn phải tiếp tục.

Theo ông Sơn, đối với tuyến du lịch của Hội An, đã hình thành hơn 15 năm, thời điểm phát triển nóng vì Cù Lao Chàm là khu nghỉ dưỡng sinh quyển được bảo tồn tốt. Trước đây, có ngày lượng khách ra đảo từ 5.000 đến 8.000 người, từ đó ảnh hưởng nhiều đến công tác bảo tồn môi trường. Từ 2015, thành phố chủ trương giảm số lượng khách ra Cù Lao Chàm, tối đa 1 ngày không được quá 3.000 người. Hiện nay có khoảng 43 công ty đăng ký khai thác tuyến du lịch này.

Sau khi có nguyên nhân chính thức, thành phố sẽ có cuộc họp với Hiệp hội du lịch Cù Lao Chàm để chấn chỉnh những nguyên nhân chủ quan như lái thuyền có thể chạy nhanh, hoặc một số trường hợp lạng lách, tiềm ẩn nguy cơ, phải xử lý, dứt khoát, về phương tiện sẽ nghiên cứu kỹ để tìm giải pháp kiến nghị cho phù hợp” – ông Sơn nhấn mạnh.

Ông Sơn thông tin thêm, trước đây, đã có năm xảy ra 3 vụ tai nạn nhưng không bao giờ chết người vì tàu loại cũ rất trống, nên khi lật người ta có áo phao nổi lên và vớt được ngay. Trên thực tế, tất cả những người thoát ra ngoài đều được cứu sống. Những người bị kẹt bên trong thì chết hết. Cục đăng kiểm đã có trả lời chính thức, nhưng địa phương sẽ mời chuyên gia để kiểm tra, có kiến nghị cụ thể nếu như có thực tế chuẩn SB làm khó khăn cho công tác cứu nạn cứu hộ.

Cũng trong buổi họp này, theo báo Pháp luật TP.HCM, Thượng tá Võ Văn Minh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã xác định nguyên nhân ban đầu. Theo thượng tá Minh, sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phương tiện và làm việc với các cơ quan chức năng trong việc điều hành tổ chức cho ca nô xuất bến.

Thượng tá Võ Văn Minh, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Quảng Nam - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

"Làm việc với thuyền trưởng, thuyền viên cũng như 12 hành khách, họ khai trước và sau khi tàu xuống bến đều được Trạm Kiểm soát Biên phòng Cù Lao Chàm, Cửa Đại kiểm tra chặt chẽ. Trên đường về, tất cả thuyền viên và những người khác khai nhận do sóng to gió lớn đập vào mạn thuyền bên trái gây vỡ, nước tràn vào lật" - thượng tá Minh nói.

Phần mũi ca nô vỡ toác, lòi nhiều vật dụng, thiết bị - Ảnh: Tiền Phong

Theo báo Công Lý, trước đó vào 13h45 ngày 26/2, chiếc ca nô mang tên Phương Đông 05 chở theo 36 hành khách và 3 thuyền viên xuất phát từ đảo Cù Lao Chàm về cảng Cửa Đại. Đến 14h, khi còn cách bờ khoảng 2 km thì ca nô gặp một cơn sóng lớn tạt ngang từ mạn trái khiến nó bị lật úp khiến 17 người tử vong.