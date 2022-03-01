Thi thể bị trôi dạt vào bờ kè chắn sóng bằng đá ở phía Bắc nơi xảy ra vụ lật ca nô. Hiện lực lượng chức năng đang đưa thi thể nạn nhân vào bờ. Đây là nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trong vụ lật chìm ca nô khiến 17 người chết. Trước đó đêm 27/2, lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể cháu N.M.A. (nữ, 3 tuổi) ở trong chiếc ca nô bị nạn.

Liên quan đến vụ lật ca nô thương tâm ở Quảng Nam, chiều ngày 28/2, thiếu tá Bùi Tấn Hải - phó trưởng công an TP Hội An - cho biết thi thể bé trai N.M.Q. (3 tuổi, quê Hà Nội, nạn nhân cuối cùng trong thảm kịch đã được lực lượng chức năng tìm thấy khoảng 14h10.

Được biết, chiều ngày 28/2, cơ quan chức năng đã đưa thi thể cháu Q. về đến nhà tang lễ thành phố Hội An để tiến hành các thủ tục hậu sự. Lúc 17h30 cùng ngày, thi thể cháu sẽ được hỏa táng và sau đó sẽ được đưa về quê nhà.

Theo Pháp luật TP.HCM, hai nạn nhân là anh em họ, cùng sinh năm 2019, ngụ ở Hà Nội.

Cháu bé đã được tim thấy là lo hậu sự

Theo Tổ Quốc, rất đông người dân đã tới đưa tiễn bé trai về với gia đình, quê hương. Đáng chú ý, trên mạng xã hội, một khoảnh khắc đặc biệt trong buổi lễ được chia sẻ khiến nhiều người đau lòng. Cụ thể, anh Thiết (chú ruột của cháu Q.) khóc nghẹn, chắp tay cảm tạ người dân Hội An đã đến tiễn cháu bé.

Chú ruột của bé trai 3 tuổi chắp tay cảm tạ bà con Hội An

Theo đó, bức ảnh là do admin của một fanpage chụp lại, anh cũng là người dân Hội An, có mặt trong buổi lễ chiều qua. Khi chứng kiến cảnh này, anh đã dùng điện thoại chụp lại

"Lúc buổi lễ diễn ra xong xuôi, ban tổ chức có mời bác lên nói vài câu, nhưng có lẽ bác buồn quá không nói thành lời được nên cứ vừa khóc vừa cúi đầu chắp tay cảm ơn mọi người.

Mình tuy không phải người nhà nhưng nhìn thấy những hình ảnh ấy cũng không khỏi rớt nước mắt. Lúc đó cũng có rất nhiều người dân vừa đi sau quan tài cháu vừa chắp tay niệm phật tiễn đưa cháu bé" - người chụp lại khoảnh khắc ấy chia sẻ.

Rất đông người dân tới tiễn đưa cháu bé về quê nhà

Trước đó, VietNamNet đăng tải ngày 27/2, anh Thiết kể, cháu Q. theo chân cha mẹ cùng nhiều người thân đi Quảng Nam du lịch. Ca nô gặp nạn thì mẹ cháu mất. Bố cháu được cứu sống, còn Q. và người em họ là cháu MA.. vẫn đang mất tích. Còn bé M.A. đã mất cả cha và mẹ....

"Cả gia đình đi du lịch chuyến này tổng cộng 14 người thì chỉ có 6 người còn sống, 6 người đã tìm được thi thể, còn 2 cháu nhỏ vẫn chưa có tung tích.

Hôm qua nghe tin báo mọi người gặp nạn tôi như bị sét đánh ngang tai. Không ngờ đây là chuyến đi du lịch đau thương đến thế..." - anh Thiết gạt nước mắt.

Nguồn ảnh: Facebook Người Hội An