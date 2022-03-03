Vụ chìm ca nô là 17 người tử vong: Lấy mẫu vỏ tàu giám định, thành lập Tổ liên ngành kiểm soát giao thông đường thủy

Xã hội 03/03/2022 14:53

Liên quan đến vụ chìm ca nô làm 17 người tử vong, tổ công tác liên ngành gồm lực lượng Cảnh sát đường thủy và Thanh tra giao thông để tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông, nhất là các tuyến sông trên địa bàn TP Hội An.

Liên quan đến vụ chìm ca nô theo VietNamNet, ngày 3/3, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin: "Qua xác định sơ bộ của cơ quan điều tra, thời điểm xảy ra tai nạn, ca nô chạy với tốc độ 32 km/h. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai người trên tàu, ca nô chạy đúng luồng lạch, không va đập. Độ sâu tại khu vực ca nô chìm gần 4m".

Đại tá Lai cho biết thêm, hiện nay cơ quan điều tra đang lấy mẫu vỏ ca nô đem đi giám định xem sức bền có đảm bảo hay không.

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Chiếc ca nô du lịch gặp nạn khiến 17 người tử vong - Ảnh: Internet

Thông tin nguyên nhân ban đầu, Thượng tá Võ Văn Minh, Chánh Văn phòng - Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra.

"Làm việc với thuyền trưởng, du khách, họ khai báo rằng trước khi tàu xuất bến được các cơ quan kiểm tra chặt chẽ. Tuy nhiên, trong thời gian di chuyển về thì sóng to gió lớn đã đập vào mạn thuyền bên trái gây vỡ, nước tràn vào lật úp ca nô dẫn đến tai nạn" - Thượng tá Võ Văn Minh nói.

Theo báo Công an Nhân dân, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ký công văn chỉ đạo Sở Giao thông vận tải (GTVT) tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành gồm lực lượng Cảnh sát đường thủy và Thanh tra giao thông để tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông, nhất là các tuyến sông trên địa bàn TP Hội An; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm hạn chế, không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy trên địa bàn, phục vụ tốt các hoạt động trong Năm Du lịch Quốc gia 2022 và đi lại của nhân dân.

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Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam nỗ lực tham gia công tác cứu nạn vụ ca nô du lịch bị chìm ở vùng biển Cửa Đại - Hội An - Ảnh: báo Công an Nhân dân

Sở GTVT phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tổng thể các phương tiện hoạt động trên tuyến Hội An - Cù Lao Chàm, đề nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức rà soát, đánh giá luồng tàu thuyền chạy trên tuyến, nạo vét hoặc kịp thời điều chỉnh luồng cho phù hợp với tình hình thời tiết từng mùa; giám sát tốc độ phương tiện thủy nội địa hoạt động ven biển, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn, tạo niềm tin để thu hút khách du lịch tiếp tục tham quan Cù Lao Chàm bằng đường thủy nội địa.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm thường xuyên theo dõi, nắm sát tình hình thời tiết trên vùng biển Cửa Đại và Cù Lao Chàm để xem xét cho phép các phương tiện xuất bến; tăng cường kiểm soát chặt chẽ người, trọng tải, an toàn kỹ thuật phương tiện và điều kiện tiêu chuẩn thuyền viên trên tuyến vận tải thủy nội địa Hội An - Cù Lao Chàm theo đúng quy định hiện hành.

Như đã đưa tin trước đó, theo Pháp luật và Bạn đọc, cùng ngày, lãnh đại Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan điều tra đã yêu cầu thuyền trưởng Lê Sen (SN: 1970, ngụ phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) - thuyền truyển lái chiếc ca nô không đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác xác minh vụ việc.

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Thuyền trưởng tự ý lấy thiết bị quan trọng - Ảnh: Tổ Quốc

Được biết, sau khi tàu chìm, thuyền trưởng Sen đã tự ý quay lại ca nô bị nạn lấy thiết bị vô tuyến điện khỏi phương tiện. Lý do được đưa ra là để tránh việc thiết bị bị ngấm nước. 

Hiện, cơ quan điều tra đang tiến hành thu thập tài liệu làm rõ, xác minh có tội phạm hay không.

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Liên quan đến vụ chìm ca nô khiến 17 người tử vong ở Quảng Nam, Cục Đường thủy mới đây đã có những thông tin mới về chiếc ca nô Phương Đông 05 xảy ra tai nạn.

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